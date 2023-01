Federico Fashion Syle e il cachet a Verissimo. Sabato il parrucchiere dei vip ha fatto coming out davanti alle telecamere del programma condotto da Silvia Toffanin. In queste ore è tornato sui social per parlare delle accuse che in molti gli hanno mosso dopo l’ospitata: il coming out fatto in televisione per pubblicità e il cachet stellare preso da Mediaset.

“Scusate se ancora non mi sono fatto sentire, ma subito dopo l’intervista sono corso al salone perché è sabato pomeriggio e ho il salone pieno di gente e mi sono dedicato alle mie clienti. Volevo dirvi grazie per tutti i messaggi che mi avete inviato, siete tantissimi. Dietro Instagram non ci sono solo leoni da tastiera, c’è anche tanta gente con un grande cuore”, ha detto a caldo Federico Fashion Style.

Federico Fashion Syle, il cachet a Verissimo e il motivo del coming out

Sabato pomeriggio è andata in onda l’intervista che Federico Fashion Style ha rilasciato a Verissimo e poco dopo molti utenti del web lo hanno attaccato parlando di un cachet stellare. Insomma, il parrucchiere dei vip avrebbe fatto coming out a Verissimo solo per fama e soldi. “Tanti di voi hanno capito che ho preso del tempo. Perché volevo rispettare in primis mia figlia e poi perché ne avevo già parlato con la mia compagna e con la mia famiglia. Quindi alla fine con la mia coscienza stavo a posto. Non avevo fatto nulla di male”.

Federico Fashion Style ha parlato della polemica sul cachet che avrebbe preso a Verissimo. “Si sono anche inventati che io sono andato in televisione per una miriade di soldi – che non è assolutamente vero – o che ho fatto coming out per visibilità. No, perché altrimenti lo avrei detto tre anni fa. Io l’ho detto perché sono stato costretto a dirlo perché terze persone hanno fatto uscire delle mie cose troppo troppo riservate”.

In effetti è stato davvero bravo a tenerlo MOLTO RISERVATO, perché non ha mai destato alcun dubbio… #federicofashionstyle #verissimo pic.twitter.com/jAV3Mt8N6R — EffeEmme91 (@FabriMontemagno) January 21, 2023

Dopo aver parlato del cachet a Verissimo, Federico Fashion Style ha parlato del motivo che lo ha spinto a fare coming out in televisione: “Mi sembrava giusto dirlo io in prima persona. Le persone che lo dovevano sapere lo sapevano da ben tre anni, la vita va avanti. Io ora giro pagina. Sono stato costretto a dirlo perché terze persone hanno fatto uscire dichiarazioni mie talmente personali che sono state dette sicuramente da chi stava con me, ma questo non è un problema, la vita va avanti. Non ho nulla da dire a parassiti inutili che continuano a parlare di me in maniera stupida perché non sanno la verità dei fatti solo per qualche like in più”.