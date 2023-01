“Cosa mi ha detto Letizia…”. Federico Fashion Style, le parole dell’ex compagna dopo il coming out

Coming out di Federico Fashion Style, come ha reagito l’ex compagna Letizia Porcu. Una vicenda che continua ad appassionare i fan dell’ex coppia. Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin il parrucchiere dei Vip ha deciso di raccontarsi senza alcun filtro.

Coming out di Federico Fashion Style, tutti i dettagli davanti alle telecamere di Verissimo. Una situazione delicata quando il parrucchiere dei vip ha voluto confessare tutto a Letizia Porcu. Le vicende risalirebbero a 3 anni fa quando la coppia ha comunque deciso di restare unita per amore della figlia. Poi però la rottura è stata inevitabile.

Coming out di Federico Fashion Style: come ha reagito l’ex compagna Letizia Porcu

“Quando ho parlato con lei, avevo capito che non poteva andare…ho parlato a cuore aperto, dicendole tutto in lacrime, non nascondendole nulla. Mi sento di dire la verità. Tre anni fa sono andato da Letizia e le ho detto non posso darti ciò che tu desideri perché io ho capito… ho capito, io ci sono nato… Io credo di amare le persone del mio stesso sesso”. Davanti a quelle parole, la reazione di Letizia Porcu è stata inevitabile. (“Devo confessare tutto”. Federico Fashion Style rompe il silenzio: “La mia nuova vita”).

“Mi ha detto semplicemente che mi sarebbe rimasta sempre vicina. Per tale ragione io sono stato al suo fianco. Eravamo una famiglia. […] Ci penso e mi faccio calcoli. Lei è rimasta con me per tre anni, nonostante lo sapesse e alle mie spalle ha tramato cose. Allora faccio due più due. Perché è rimasta con me? Le facevo comodo? Ha pure pubblicato la prima foto su Instagram con il nuovo compagno a un mese dalla separazione. Era spensierata”.

E oggi cosa accade tra i due? Dopo l’ospitata di Federico Fashion Style nel salotto di Verissimo, Letizia Porcu avrebbe preferito restare in silenzio. E come molti avranno già appreso, di recente Letizia avrebbe reso nota una foto attraverso il profilo Instagram che proverebbe che nella sua vita è entrato un nuovo amore, Vincent Arena. Infatti lo scatto in questione ritrae due mani, le loro ovviamente, che si intrecciano e poi la didascalia che recita un semplice “Tu”.