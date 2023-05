“Morti dappertutto…”. Federica Sciarelli, la confessione dolorosa che nessuno si aspettava: pubblico sconvolto

Federica Sciarelli il racconto choc: “Un cimitero a cielo aperto”. La conduttrice, amatissima dal suo pubblico, di Chi l’ha visto si racconta senza limiti al settimanale NuovoTV uscito in tutte le edicola ieri. La donna, senza troppi tabù, ha deciso di mettersi a nudo su quello che significa lavorare da tanti anni a un programma del genere. Federica Sciarelli ha quindi voluto raccontare cosa si prova a essere dietro quella scrivania per tanti anni e cosa comporta nella sua vita di tutti i giorni.

La donna ha anche raccontato che più volte è stata sul punto di abbandonare la trasmissione ma che poi non l’ha fatto: “Dal punto di vista emotivo è pesante fare questo programma, perciò in passato avevo deciso di lasciare”. Poi Federica Sciarelli diventa più cupa nel raccontare e dice con estrema lucidità: “Per me l’Italia era diventata ormai un cimitero a cielo aperto: ovunque andassi, anche quando ero in vacanza, ogni luogo mi ricordava una persona scomparsa o un efferato omicidio”.





E ricordando il periodo più nero, ovvero quando stava per lasciare per sempre le redini del programma, ha detto che in fin dei conti si è trattato solo di un pensiero passeggero. Federica Sciarelli ha dichiarato: “Grazie alla mia caparbietà e al mio animo battagliero do voce a tante famiglie che soffrono per la scomparsa dei loro cari e che probabilmente senza di me non verrebbero ascoltati”.

Più tardi ha spiegato che l’ostacolo più grande sono gli errori di indagine commessi nelle prime fasi, per la donna è tutto lì il problema: “Se le indagini partono male il percorso per scoprire la verità è tutto in salita poi”. Chiaramente ha fatto menzione del caso più famoso: quello di Emanuela Orlandi che ha visto in quarant’anni infiniti depistaggi. Federica Sciarelli infine ha dichiarato che non è spaventata da nulla, lavorativamente parlando.

In fondo proviene dalla scuola di Sandro Curzi del TG3. Tuttavia non significa che non si goda il tempo libero. La Sciarelli ha fatto sapere che ama fare lunghe passeggiate con il suo pastore tedesco e di giocare con i rollerblade. Ha poi detto: “Per fare slalom e salti bisogna concentrarsi e questo a me è d’aiuto per scacciare i pensieri negativi e produrre endorfine, che sono in grado di regalarmi la giusta dose di buon umore”.

