C’è grande attesa per il nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, che terrà compagnia a numerosi telespettatori. Ciò che sta emergendo in queste ore fa subito immaginare una cosa: il pubblico resterà scioccato dinanzi a quanto sarà mostrato dalla conduttrice televisiva. Ci si soffermerà infatti su avvenimenti che sconvolgeranno tutti. Ci sarà grande tristezza nel corso della puntata di mercoledì 29 marzo e con la massima professionalità lei dovrà comunque essere in grado di parlarne con accuratezza.

Le anticipazioni su Chi l’ha visto? sono davvero preoccupanti, anche perché Federica Sciarelli dovrà necessariamente occuparsi in primis di un caso molto inquietante riguardante una donna. Quest’ultima è scomparsa nel nulla da ormai tanto tempo e, nonostante le ricerche senza sosta, non si è ancora giunti ad una soluzione della vicenda. Poi spazio anche ad un vero e proprio dramma, con la morte di un uomo che ha fatto piangere tantissima gente, scioccata da ciò che gli è capitato.

Leggi anche: “Una cosa sconvolgente”. Chi l’ha visto, l’annuncio choc: il ritrovamento è spaventoso





Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, si parla di cose agghiaccianti

Innanzitutto, partendo dal primo fatto in esame di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli si soffermerà sulla storia terribile della cantante Greta Spreafico. L’artista ha fatto perdere le proprie tracce quasi 12 mesi fa dalla provincia di Rovigo. C’è una novità perché, come riferito dalla pagina Twitter ufficiale del programma di Rai3, c’è un’inchiesta aperta per omicidio e una persona finita nel registro degli indagati. Lei aveva raggiunto il paese di Porto Tolle per cedere un’abitazione, avuta in eredità dal nonno, ma non era stata più vista.

Come ricordato dal sito Lanostratv, i fari sul caso di Greta sono stati accesi grazie al compagno che ne ha parlato più volte al programma Rai. In un primo momento si era paventata la possibilità di un sequestro di persona e ora c’è stato questo salto di qualità nelle indagini, visto che si parla proprio dell’assassinio della donna. Poi occhi puntati anche sul decesso di Raffaele Lioce, morto all’interno della sua casa di Foggia. L’uomo è stato ritrovato senza vita sotto un cumulo di oggetti, infatti era un accumulatore seriale.

Lioce aveva fatto sparire ogni traccia di sé da mesi, ma i vicini pensavano che se ne fosse andato da quella dimora. Poi quando gli altri condomini hanno sentito una puzza nauseabonda, hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno fatto la sconvolgente scoperta.