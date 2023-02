Nella serata del primo febbraio andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto e Federica Sciarelli farà i conti con una storia davvero inquietante. A riferire tutto è stata la Rai, che ogni settimana pubblica le anticipazioni del programma. Sui social network sono stati forniti dunque i dettagli su una storia che indubbiamente sconvolgerà tantissimi telespettatori. Si preannuncia quindi un appuntamento molto intenso dal punto di vista delle emozioni, che travolgeranno probabilmente il pubblico intero.

La settimana scorsa a Chi l’ha visto Federica Sciarelli ha invece trattato un altro caso comunque molto brutto. Si cerca un misterioso assassino tra gli 800 elettori di Villasanta, in provincia di Monza, dove è stato ritrovato il biglietto con la confessione. “Per le forze dell’ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere in area Nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”, ha reso noto il Francesco Garcea, capo della squadra mobile, in diretta al programma di Rai3, Chi l’ha visto. Ma torniamo a questa puntata.

Chi l’ha visto, Federica Sciarelli tratterà un fatto sconvolgente

Nelle anticipazioni di queste ore di Chi l’ha visto, condotto da Federica Sciarelli, è stato innanzitutto scritto che ci si soffermerà sulla scomparsa di Cristina Golinucci. La sua sparizione potrebbe avere un collegamento con quella di una ragazza trovata senza vita. Ovviamente per i dettagli bisognerà attendere l’appuntamento serale con la trasmissione di Rai3. Ma non è tutto perché si farà riferimento anche ad un ritrovamento choc con la testimonianza di due persone, che entreranno nei particolari della vicenda.

Si parlerà quindi a Chi l’ha visto dei ritrovamenti clamorosi di cadaveri di persone estranee in alcune tombe di famiglia. Per esempio queste due sorelle che interverranno da Federica Sciarelli hanno detto: “Al posto del corpo di nostro papà è stato trovato quello di un estraneo“. E infatti la pagina Instagram ufficiale del programma ha annunciato: “Questa sera a Chi l’ha visto. ‘Un estraneo al posto di papà’. Continua l’inchiesta su sconosciuti trovati nelle cappelle dei cimiteri. Alle 21.20 con Federica Sciarelli in diretta su Rai3″.

E alcuni utenti hanno scritto: “Che storia, mamma mia. Rispetto per i morti e i familiari”, “Mamma mia che orrore”, “Assurdo, oddio, non ci posso credere”, “Allucinante”, “Ma nooo, vi prego”. E nella serata dell’1 febbraio tutti avranno la possibilità di scoprire tutto.