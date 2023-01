“Ho ammazzato un uomo”. Chi l’ha visto, confessione choc in diretta. Federica Sciarelli e pubblico sconvolti

“Ho ammazzato un uomo”. La confessione choc a Chi l’ha visto, nel servizio in onda durante la puntata di mercoledì 25 gennaio. Una ammissione affidata a una scheda elettorale e trovata da chi ha fatto lo spoglio elettorale il 25 settembre scorso. Un bigliettino con una scritta choc.

Il sostituto procuratore Carlo Cinque ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. Contro ignoti, al momento. Al setaccio, dagli uomini della polizia, sono state passate anche le denunce di scomparsa ma sembra che non ci sia nessun elemento chiave per poter risolvere il caso. La notizia è stata data durante la trasmissione condotta da Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto, confessione choc in un biglietto: “Ho ucciso un uomo”

Si cerca un misterioso assassino tra gli 800 elettori di Villasanta, in provincia di Monza, dove è stato ritrovato il biglietto con la confessione. “Per le forze dell’ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere in area Nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego”, ha reso noto il Francesco Garcea, capo della squadra mobile, in diretta al programma di Rai3, Chi l’ha visto.

Il capo della squadra mobile ha spiegato: “Abbiamo avviato le indagini. Le indagini sono lunghe e speriamo di arrivare alla verità”. A Villasanta, paesino in provincia di Monza e Brianza, vivono 800 elettori, ha spiegato Federica Sciarelli: “Sarà tra queste il colpevole o il burlone, se si trattasse di uno scherzo?”. A Chi l’ha visto Francesco Garcea ha svelato il contenuto di un altro biglietto.

"Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord", la confessione sulla scheda elettorale. Appello della procura e della Polizia di #Monza: "Chi sa di una persona scomparsa o ha informazioni utili sul delitto si metta in contatto".

Quando la polizia ha effettuato il sopralluogo nel cantiere, gli agenti hanno trovato un altro biglietto. “Abbiamo trovato un altro messaggio che fa riferimento a qualcuno che saprebbe qualcosa: ‘So che hai ucciso un uomo, ti teniamo d’occhio'”. Questo biglietto sarebbe stato scritto un mese prima delle elezioni, e quindi prima del biglietto con la confessione. “Non so se si tratta di uno scherzo, ma il nostro compito è di fare indagini: vedremo”, ha concluso il comandate a Chi l’ha visto.