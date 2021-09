Federica Pellegrini si è messa alle spalle le Olimpiadi di Tokyo, le ultime della sua lunghissima e prestigiosa carriera da nuotatrice, dove ha tra l’altro ottenuto dei buoni risultati. Adesso è proiettata su altro e ha rivelato alcuni particolari interessanti durante la sua intervista a ‘Verissimo’, la cui puntata sarà trasmessa da Canale 5 nell’appuntamento di domenica 19 settembre. Ha toccato diversi argomenti, ma è su uno che in tanti hanno manifestato l’entusiasmo per le sue inaspettate dichiarazioni.

A proposito dei Giochi olimpici, ha riferito: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti sono sempre stati energia positiva. Per me lì è stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta ed è stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina”. Poi si è soffermata sui problemi che l’hanno attanagliata in passato, infatti ha dovuto fare i conti con gli attacchi di panico che le hanno creato grossi disagi.

A proposito degli attacchi di panico, Federica Pellegrini ha rivelato a Silvia Toffanin: “Noi atleti spesso siamo visti come dei robot che non sbagliano mai e preparati a tutto, ma non è vero. L’Olimpiade porta un livello di stress psicofisico altissimo che non tutti reggono. Li ho tenuti sotto controllo, anche se non passano mai del tutto. Impari a conviverci e a combatterli, ma ci sono sempre”. Poi si è soffermata sul fidanzato Matteo Giunta: “Non volevamo che il gossip entrasse nel nostro mondo di allenamenti e ritmi serrati”.





Sempre sulla sua dolce metà, Federica Pellegrini ha svelato: “Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa. Matteo è la persona migliore che conosco”. E poi la sua intervista a ‘Verissimo’ ha toccato un tema tanto importante quanto poco trattato nel corso della sua vita personale. Ma ora è giunto il momento di parlarne apertamente.

Federica Pellegrini ha finalmente confessato di essere più che pronta a diventare mamma in futuro: “Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso che sia il momento giusto anche se non programmo nulla”. Avendo trovato probabilmente la sua definitiva anima gemella, Fede sente che è arrivato il momento per mettere su famiglia.