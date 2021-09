Adesso siamo finalmente arrivati alla svolta, stando alle ultime indiscrezioni lanciate in queste ore. Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto annunciando di essere legati sentimentalmente, sono pronti a fare qualcosa che inevitabilmente segnerà in modo positivo la loro vita. I fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora di poter vedere esaudito questo loro sogno. Già a ‘Verissimo’ era arrivata qualche anticipazione da parte della campionessa di nuoto.

Questo quanto aveva dichiarato davanti a Silvia Toffanin: “bbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa. Matteo è la persona migliore che conosco. Io mamma? Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso che sia il momento giusto anche se non programmo nulla”. E ora è in arrivo una comunicazione importante.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono arrivati a raggiungere una certa consapevolezza e sono ormai sicuri dei passi da fare, per rendere ancora più meravigliosa la loro storia d’amore. Dopo averci pensato a lungo, sono pronti a fare un grande passo. Non sono stati svelati tutti i particolari, ma il giornalista Dandolo del settimanale ‘Oggi’ non ha alcun dubbio e ha voluto sganciare la bomba in esclusiva sui due piccioncini. Ovviamente queste voci stanno già facendo impazzire tutti.





In particolare, queste sono state le parole di Dandolo su ‘Oggi’ in riferimento a Federica Pellegrini e alla sua dolce metà: “Persone molto vicine alla coppia mormorano di un grande passo che comunicheranno a breve”. Queste fonti attendibili hanno preferito non dire altro, quindi non si può sapere se si sia in presenza ad esempio di un matrimonio imminente o di una possibile gravidanza della nuotatrice. Alla luce di questi rumor, non è escluso che i diretti interessati possano fare chiarezza.

Recentemente Federica Pellegrini ha pubblicato uno scatto particolare. Un selfie in bagno, in cui tutti i suoi fan hanno notato un piccolo dettaglio. In basso al post, i suoi follower, hanno subito colto il particolare e i commenti super divertenti sono arrivati a raffica. Non si è potuto fare altro che non fare caso che da dentro il bidet sbuchi quello che sembra essere proprio un bouquet di fiori.