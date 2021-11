Federica Pellegrini, ora manca solo la data. Data del matrimonio, perché nelle ultime ore è arrivata la fatidica proposta e la campionessa di nuoto ha detto sì a Matteo Giunta, allenatore e ora compagno di vita. Ora si fa per dire, perché anche se le voci non mancavano per molto tempo la coppia ha tenuto segreta la relazione, ma dopo i Giochi di Tokyo Super Fede ha finalmente parlato pubblicamente della sua storia.

Pagine e pagine di cronaca rosa hanno subito ufficializzato il legame sentimentale tra la nuotatrice italiana e l’ex nuotatore e allenatore italiano di 38 anni originario di Pesaro. E adesso per i due è arrivato il momento di fare il grande passo, diventando marito e moglie. E lo hanno fatto sapere su Instagram, dove i due hanno condiviso alcuni dettagli della romantica proposta di matrimonio. “Io e te e tutto il mondo fuori, Sì”, così recita il post condiviso sul social dalla nuotatrice, a corredo di due scatti di coppia che ritraggono i due sorridenti e innamorati.

Federica Pellegrini, marca e prezzo dell’anello di fidanzamento



Una foto che non poteva che attirare una cascata di cuori e congratulazioni da parte dei fan quella che ritrae Federica Pellegrini in piedi sul balcone con una camicia trasparente e lingerie a vista, lui in ginocchio con la scatolina del fatidico anello ancora in mano. E non è da escludere che proprio il weekend romantico che la coppia ha deciso di trascorrere a Venezia sia stato lo scenario più adatto per la proposta di nozze.





Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono infatti stati beccati dai fotografi del settimanale Chi mentre si godevano la fuga romantica e la passeggiata per le vie della città mano nella mano. Ma tornando alle foto che ufficializzano le nozze, in quella postata dall’allenatore (“Sono un ragazzo fortunato, mi ha detto ‘sì’”, la didascalia) per la gioia degli amanti del gossip l’anello si vede ancora meglio.

Nella prima foto postata da Federica Pellegrini ai più attenti non è sfuggito il dettaglio della scatolina verde acqua, iconica di Tiffany&Co.,la leggendaria gioielleria newyorkese. Gli anelli di fidanzamento di Tiffany&Co. sono tra i più famosi al mondo e quello scelto da Matteo Giunta ha la montatura in platino e diamante in taglio brillante. Secondo il sito Fanpage, potrebbe trattarsi di un True, uno degli ultimi modelli proposti dalla gioielleria, o di un Tiffany Setting, l’anello di fidanzamento più famoso al mondo. Ma in entrambi i casi il prezzo è da capogiro: supera i 42mila euro.