Federica Pellegrini, ma allora è vero. La campionessa di nuoto olimpica al momento è in vacanza a Palmarola in compagnia del marito Matteo Giunta ma proprio nelle ultime ore è scoppiata una bomba di gossip. È stato il sito Dagospia a sganciarla: è incinta. Non ci sarebbero dubbi a riguardo e la testata assicura che la gravidanza sarebbe in corso già da qualche tempo. A corredo dello scoop, anche qualche foto della nuotatrice con indosso un costume intero viola mentre si gode il sole.

A ben guardare una piccola rotondità si intravede, ma non è certo una prova schiacciante. Il gossip è tuttavia iniziato a circolare con insistenza, ma né Federica Pellegrini né il suo allenatore e da quasi un anno marito sono intervenuti per confermare o smentirlo. Nelle ore successive, quando ormai tutti già parlavano della presunta prima gravidanza della campionessa, è però arrivata una foto che sa tanto di conferma.

Federica Pellegrini incinta? “La foto che conferma la gravidanza”

Come detto la coppia si sta godendo l’estate e tra le ultime Storie di lei un dolce pensiero del marito. Matteo Giunta, che evidentemente è uscito di casa presto, le ha preparato la colazione lasciandole anche un bigliettino scritto su un tovagliolo. Bigliettino galeotto, secondo tanti.

“Amori miei, buongiorno. Torno presto”, questo il messaggio scritto dal marito a Federica Pellegrini su un tovagliolo, con tanto cuore stilizzato. Nella Storia pubblicata dall’ex nuotatrice non si vede solamente la dolce dedica ma anche una tazzina di caffè sulla sinistra con l’emoji di un cuore. Ma quel plurale (“Amori miei”) ha dato un ulteriore conferma al gossip di Dagospia.

Per la cronaca, anche l’esperta di gossip social Deianira Marzano poche ore fa ha condiviso alcuni messaggi di un utente che confermava la gravidanza di Federica Pellegrini. Ma va detto anche che se da un lato molti sono convinti che quella Storia Instagram sia un indizio, per qualcuno è un depistaggio: il plurale potrebbe essere rivolto al cane della coppia e non a un bebè in arrivo.