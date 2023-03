Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo alla grande ogni momento. Dopo anni di fidanzamento tenuto nascosto, i due sono usciti allo scoperto quando la Divina ha lasciato il nuoto e lo scorso anno sono convolati a nozze. Amatissimi da tutti, anche loro, però, hanno alcuni haters che non gli lasciano passare niente.

Lo scorso mese, infatti, i due sono stati pesantemente attaccati per una foto pubblicata sui social. Uno scatto fatto all’interno di un ascensore. Lei con la gamba alzata mentre lui faceva finta di leccarlo, creando un’immagine scherzosa in salsa fetish. Ma molti avevano contestato questo comportamento: “Incivili”, “Ridicoli”, “Che brutto esempio”, “Una foto demenziale”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si fanno pagare l’albergo a Pechino Express

La coppia di neo sposi è tra le protagoniste dell’adventure game di Sky Pechino Express. “I ruoli si sono ribaltati. Prima lui dava indicazioni e io seguivo in piscina. Qui io davo indicazioni e lui seguiva. A parte gli scherzi: ero restia a partire, ci eravamo sposati da poco, e invece siamo tornati ancora più forti a livello di coppia”, ha raccontato Federica Pellegrini a Vanity Fair.

Nel terzo episodio del viaggio di Pechino Express, è diventato virale il video della coppia alla ricerca di un posto dove trascorrere la notte. Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono riusciti a farsi pagare una camera in un albergo da alcuni turisti italiani trovati per caso. Nel filmato si vedono i due entrare in un albergo e appena l’ex nuotatrice sente che due turisti sono italiani gli si butta letteralmente si piedi, con le mani giunte, chiedendo una stanza. “Siete italiani? Oddio, per favore ci pagare una camera“, chiede Federica Pellegrini ai due turisti italiani che si trovano al bancone dell’albergo.

“Anche la più schifosa, la più schifosa. Siamo lerci”, implora la nuotatrice. Dopo un momento di titubanza, i due turisti italiani decidono di pagare la camera ai Novelli Sposi. “Grazie ragazzi, grazie“, ringrazia anche Matteo Giunta (Clicca qui per guardare il video). Federica Pellegrini ha iniziato una relazione sentimentale con il suo allenatore Giunta nel 2019. Poi la loro unione amorosa è sfociata in un matrimonio, che si è celebrato il 27 agosto del 2022 nella meravigliosa terra di origine della campionessa, ovvero la città di Venezia.