Il maltempo sta flagellando l’Italia. Neve, piogge e soprattutto vento, vento molto forte stanno interessando, oggi lunedì 7 febbraio, molte città italiane. In particolare a Milano si registrano raffiche fino a 110 km/h con alberi e rami caduti in strada e tetti dei capannoni pericolanti. Molte automobili parcheggiate sono state danneggiate da oggetti trasportati dal vento.

I vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per mettere in sicurezza diverse zone della città. Un anziano di 76 anni è rimasto gravemente ferito e trasportata in ospedale in codice rosso nel Comune di Settala. E, tra le persone che hanno avuto dei disagi in queste ore c’è anche Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 se l’è vista davvero brutta. Per lei una disavventura da raccontare sui social.

Federica Panicucci vive nel cuore del capoluogo lombardo, a due passi dalla rinomata City Life, zona molto ambita dai vip. Ebbene, proprio mentre la conduttrice viaggiava in auto nella sua Milano, ecco un oggetto non identificato schiantarsi sul tettuccio. Quell’oggetto era, pensate un po’, una tegola. Il forte vento l’ha divelta dal tetto per farla arrivare a tutta velocità sul vetro dell’auto di Federica.





Per Federica Panicucci è stato un grandissimo spavento, come lei stessa ha testimoniato con due post su Instagram. Le foto parlano da sole. Si vede una tegola spezzata e il tettuccio in vetro della macchina crinato e rovinato in diversi punti. L’immagina più forte è probabilmente la seconda, quella in cui si vede l’interno dell’abitacolo e la miriade di microfratture sul vetro provocate dalla tegola.

Federica Panicucci ha commentato così le due foto: “Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”. Dunque una gran fortuna per la conduttrice. E nel frattempo il maltempo continua a creare disagi. A Monza chiusi parchi e cimiteri, nel varesotto un centro tamponi. Aggiornamento dell’ultima ora: due persone ferite anche a Rho e portate in ospedale una in codice rosso, l’altra in codice verde.