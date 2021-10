Giornata meravigliosa per Federica Panicucci, infatti è nata il 27 ottobre e ha potuto festeggiare alla grande il suo 54esimo compleanno. Sono stati innumerevoli gli auguri ricevuti dalla bravissima conduttrice di ‘Mattino Cinque’, che ha pubblicato tantissime storie sul suo profilo Instagram. Tra queste è spiccata soprattutto quella riguardante il suo compagno Marco Bacini. Bellissima la sorpresa di quest’ultimo all’adorata partner, che ovviamente ha gradito non poco questo gesto romantico dell’uomo.

Del tema nozze Federica Panicucci ha parlato in una recente intervista a Verissimo. “Nessuna proposta per ora”, ha detto ridendo il volto di Mattino 5. In realtà qualcosa bolle in pentola. E Silvia Toffanin ne sa qualcosa: “Io so cose che…”, ha detto sogghignando. A quel punto Federica Panicucci ha lanciato un indizio: “Dico solo che il 22 è un numero importante per me e per Marco”. “Le nozze sono il 22 agosto del 2022. Sarai una novella sposa”, ha chiosato la padrona di casa di Verissimo. E lei ha detto: “Vedremo”.

Federica Panicucci, ad inizio mattinata, ha pubblicato alcune immagini di lei sorridente e ha scritto: “Sul serio è passato un altro anno?”. Marco Bacini le ha augurato invece così una splendida giornata sui social: “Buon compleanno amore mio”. Commovente anche la dedica dei figli Sofia e Mattia della presentatrice Mediaset, che le hanno fatto trovare un bigliettino con su riportate le seguenti parole: “Auguri mamma, ti amiamo moltissimo”. Ma vediamo cosa le ha regalato l’amore della sua vita.





Per Federica Panicucci è comunque stata una giornata tutto sommato normale, infatti non ha stravolto particolarmente le sue abitudini quotidiane. Ha deciso di pranzare con Bacini e poi di prelevare i suoi figli da scuola. Mentre qualche ora fa la conduttrice ha mostrato a tutti i suoi follower di Instagram delle meravigliose rose rosse, regalato proprio dal compagno. Un dono che sa tanto di romanticismo, a testimonianza che il loro rapporto è sempre più splendido e indissolubile.

Federica Panicucci è stata sposata con il dj Mario Fargetta, le cui nozze si sono celebrate nel 2006. Poi nel dicembre del 2015 i due hanno deciso di separarsi dopo che erano stati insieme dal 1995 e avevano concepito due figli. Poi cinque anni fa ha iniziato la relazione sentimentale con Marco Bacini, con il quale molto presto potrebbe decidere di unirsi in matrimonio.