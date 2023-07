Un ragazzo di 20 anni, Simone Matterazzo, ha perso la vita ieri 27 luglio a Chioggia in un grave incidente stradale. È successo poco dopo le 16 nella zona del ponte dei Cavanis. A quanto riportano i media locali il ragazzo era da poco uscito dal lavoro quando ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un cartello della segnaletica stradale. Sembra che Matterazzo, impiegato nel mercato ittico locale, non si sia accorto di un gruppo di turisti che stava attraversando la strada.

Per evitare l’impatto ha frenato bruscamente perdendo il controllo della sua Ducati 600. L’impatto ha visto coinvolta anche una turista trasportata in ospedale a Padova con l’elisoccorso, per il ventenne di Piove di Sacco non c’è stato nulla da fare. Scrive Venezia Today come: “Non è dato sapere al momento se a tradirlo sia stata l’eccessiva velocità o una banale disattenzione”.





Chioggia, incidente stradale: muore il 20enne Simone Matterazzo

“Inevitabili i disagi alla viabilità, l’area è rimasta interdetta al traffico per oltre due ore”. Conosciuto a Chioggia Simone avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 30 luglio. Era il più piccolo di tre fratelli. Appassionato di calcio giocava con la maglia del Fossò. La comunità di Sant’Anna non appena si è sparsa la voce della tragedia della strada è rimasta sconvolta e senza parole a fronte di un’altra giovane vita che troppo presto è venuta a mancare.

Nella giornata di ieri, in Puglia, avevano perso la vita altri tre ragazzi di 19, 17 e 13 anni in due diversi incidenti. Il più grave a Canosa di Puglia dove due ragazzi: uno di 17 anni e uno di 19 anni hanno perso la vita: la dinamica è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto ed alla quale sono state affidate le indagini.

A quanto si apprende i due giovanissimi, che si chiamavano Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, erano a bordo di una moto quando si sono scontrati con un furgone Iveco. Per uno dei due l’impatto è stato fatale ed è morto sul colpo; l’altro invece è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale ad Andria. Sotto choc l’uomo alla guida del furgone per il quale ora la procura di Trani potrebbe aprire una inchiesta per omicidio stradale.