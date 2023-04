“Sto per diventare papà”. Il dolce annuncio del famoso attore italiano. E sul red carpet si presenta così

Grandissima gioia per il popolare attore italiano che diventerà presto papà. Stiamo parlando di un talento purissimo che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica recitando in pellicole dai generi più diversi. Ma non è solo la vita professionale a sorrideregli – meritatamente – anche quella privata gli sta dando grandissime soddisfazioni. “Gli uomini da soli hanno poche chance di essere interessanti – aveva detto a Io Donna – Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”.

Prima di svelarvi il nome dell’attore vi diciamo che la sua storia d’amore è iniziata, pare, quattro anni fa, nel 2019. I due hanno deciso di ufficializzare la storia nel gennaio 2020. Lui, che aveva iniziato come stuntman, si è fatto strada nel mondo del cinema recitando in “Suburra” e “Non essere cattivo”. Lei, modella e manager laureata in Economia Aziendale, è di origini romane. Dopo essere andati a vivere insieme ora arriva la notizia più bella: i due diventeranno presto genitori.

Leggi anche: Alessandro Borghi, chi è la fidanzata dell’attore italiano. Modella, con una laurea in tasca





La sorpresa sul red carpet: Irene mostra il pancione

Stiamo parlando dell’attore Alessandro Borghi e della fidanzata Irene Forti. Un po’ a sorpresa lei ha mostrato il pancione recentemente sul red carpet alla premier romana de “Le otto montagne” ultimo film girato da Borghi con Luca Marinelli. Negli ultimi giorni i due si sono fatti vivi nuovamente per l’imminente uscita in edicola del famoso magazine a stelle e strisce “The Hollywood Reporter”. E ancora una volta i fotografi li hanno immortalati felici e raggianti.

Tantissimi gli ospiti vip per l’evento in grande stile svolto a Palazzo Brancaccio, nel quartiere Esquilino della Capitale. Tutti gli occhi, però, erano puntati su loro due: Alessandro Borghi e Irene Forti. Dopo la storia finita con la ballerina e coreografa Roberta Pitrone l’attore ha ritrovato l’amore nel 2019 proprio con la modella oggi al suo fianco.

Presto i due piccioncini diventeranno mamma e papà. Alla base del loro rapporto non solo, ovviamente, l’attrazione fisica: “È la persona più acculturata che io conosca” ha dichiarato Alessandro Borghi non molto tempo fa. Nel 2019 i due sono stati paparazzati per la prima volta dal magazine diretto da Alfonso Signorini “Chi”, poi nel 2021 il loro primo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi il loro amore va a gonfie vele. E presto un bebè arriverà nella loro casa alla Garbatella: tantissimi auguri!

“Forse mi piacciono pure i maschi”. L’attore Alessandro Borghi sorprende tutti