Alessandro Borghi, avete mai visto la fidanzata con cui è legato da circa due anni? L’attore è senza dubbio molto discreto quando a essere tirata in ballo è la propria vita privata e sentimentale. Eppure, nonostante esistano poche foto di coppia in circolazione sui social, l’amore per Irene sembra essere inesauribile.

“Gli uomini da soli hanno poche chance di essere interessanti”, afferma l’attore a Io Donna: “Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”. E in effetti Irene Forti sembra aver davvero conquistato il cuore di Alessandro Borghi.

Pare che i due si siano conosciuti nel 2019 e che abbiano deciso di ufficializzare la storia nel gennaio 2020. Detto fatto la modella e manager laureata in Economia Aziendale e di origini romane non solo ha fatto innamorare l’attore ma, secondo alcune indiscrezioni, pare abbia intrapreso con lui anche una convivenza alla Garbatella.





E a Irene pare che Alessandro Borghi debba rendere anche un immenso grazie, visto che, come affermato da lui stesso, la fidanzata gli abbia permesso di allargare alcune conoscenze culturali: “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante”.

“Quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne”. Nonostante molta riservatezza, Alessandro Borghi con poche parole ha spiegato perfettamente la complicità e l’amore che lo lega alla sua Irene.