Chiara Ferragni torna sui social, ma è un disastro. Gli ultimi mesi sono stati a dir poco burrascosi per l’influencer che prima è stata travolta da alcuni guai giudiziari a cominciare dal pandoro-gate e poi si è lasciata con Fedez. Pochi giorni fa, mentre il marito è volato a Los Angeles per seguire il Coachella Festival, è stata beccata allo stadio con alcuni familiari. Recentemente è tornata a postare foto sui social, ma le cose non vanno bene.

Si è molto parlato nelle scorse settimane dei follower e degli sponsor persi. Nelle ultime ore anche Federica Panicucci ha parlato di Chiara Ferragni e Fedez. In particolare ha parlato di alcuni contributi statali che sono finiti alla coppia. A versarli, come riportato da Dagospia, sarebbe stato nel 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’emergenza Covid… Ancora polemiche dunque, ma è niente rispetto a quello che è successo sotto all’ultimo post di Chiara.

Le ultime foto sexy di Chiara e la reazione dei follower

Chiara Ferragni è tornata a postare sui social e nelle ultime foto compare super sexy in lingerie con la scritta “Roma ❤️“. In poco tempo, però, è stata travolta da commenti negativi e insulti. Tanto che è dovuta correre ai ripari cancellando tutte le frasi negative e gli attacchi.

Alcuni dei commenti: “Gusto dell’orrido“, “È proprio vero che i soldi non comprano il buongusto”, “Niente….non riesce a vestirsi questa🤷‍♀️” e ancora “Io penso che ormai per te Chiara sia finita un’epoca, l’epoca d’oro che non ritornerà più”, “Look orribili ultimamente“, “Il nulla aristotelico”, “Fa più like mia nonna ormai. Non io. Mia nonna” e “Mi sa che ancora non hai capito”.

Chiara Ferragni sembra aver intrapreso una nuova fase social. Niente più vita quotidiana o foto coi figli. Solo sponsorizzazioni e collaborazioni come quella con la stilista albanese Nensi Dojaka i cui capi compaiono piuttosto frequentemente negli ultimi post. Anche il body trasparente mostrato nel viaggio a Roma rientra nella stessa linea di vestiti. Tuttavia il post non ha sortito gli effetti sperati. E molti pensano che sia arrivato il momento di prendersi una pausa da social e compagnia…

