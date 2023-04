“È gay, ho le foto”. Fabrizio Corona non perdona e fa outing al vip, la bomba appena sganciata

Fabrizio Corona lancia un altro scoop. L’ex re dei paparazzi sa sempre trovare la notizia giusta ed è così che nelle ultime ore ha deciso di rendere pubblico un aggiornamento in merito alla vita sentimentale di un noto calciatore. La seconda notizia ‘esplosiva’ dopo quella lanciata su Luis Sal e il fidanzato. Questa volta a essere tirati in ballo sono stati Cristina Buccino e Lucas Hernandez, ma non erano soli. Insieme a loro anche un calciatore del Bayern Monaco, che stando alle dichiarazioni di Corona, sarebbe fidanzato con un amico di Cristina Buccino.

L’outing di Fabrizio Corona su un calciatore. Negli ultimi tempi sono stati diversi i nomi di alcuni giocatori che hanno deciso di rivelare il proprio orientamento sessuale. Ed è questo il caso di Jakub Jankto, Jake Daniels e Zander Murray. A questi, nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha aggiunto un altro nome. L’ex re dei paparazzi, però, ha voluto sottolineare che: “Mi auguro che non ci sia più una demonizzazione dell’omosessualità nel mondo del calcio e io, con questo scoop possa contribuire a normalizzare il coming out anche per i calciatori, fino ad oggi restato sempre un Tabù”.

L’outing di Fabrizio Corona su un calciatore: “È gay, ho le foto”

Fabrizio Corona ha aggiunto: “E, ascoltatemi, nel calcio (specie nella nostra Serie A) ci sono tanti calciatori omosessuali (anche molto molto molto famosi e “insospettabili”!) ma che a causa della società hanno sempre preferito nascondersi”. Per entrare nel vivo della notizia, l’ex re dei paparazzi ha dunque fornito qualche dettaglio in più: “Cristina Buccino – Lucas Hernandez. La notizia è uscita ovunque, prima dei giornalisti è stata la stessa Amelia Llorente (moglie di Lucas Hernandez) ad accusare con una Instagram Stories Cristina Buccino di avere una relazione parallela con il marito, taggandola e dicendole: “Te lo regalo.”

E ancora: “La Buccino l’ha puntato, l’ha mirato ed è riuscita nel suo intento. Le foto esclusive che vi sto mostrando risalgono a sabato scorso al Porteno Prohibido di Milano. I due si sono presentati come coppia davanti a tutti, senza preoccuparsi di possibili occhi indiscreti. Ma il vero scoop non è questo. Lucas Hernandez gioca nel Bayern Monaco insieme ad un suo connazionale. Sabato sera insieme alla Buccino e Lucas Hernandez, era presente anche il collega. E c’è un motivo. Il motivo è clamoroso e c’entra la bandiera rainbow”.

Amelia de la Osa Lorente, moglie di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco e fratello di Theo, su Instagram: "Ora puoi smetterla di tenere il piede in due scarpe, Lucas Hernandez. Te lo regalo, Cristina Buccino. Non dimenticare che hai due figli che non vieni a vedere". pic.twitter.com/Ot57PVLrI8 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 24, 2023

In ultimo Fabrizio Corona aggiunge: “Eccolo, il difensore del Bayern e della Francia, con il suo fidanzato M, amico di Cristina Buccino che li ha fatti conoscere. È la prima volta che un giocatore di un Top Club europeo viene paparazzato in compagnia del compagno. Questo calciatore non ha mai dichiarato di essere omosessuale ma la testimonianza e i filmati inediti che qui vi ho riportato, parlano chiaro”.