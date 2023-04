Fa di nuovo discutere Fabrizio Corona, tutto succede dopo qualche giorno dalla bomba su Luis Sal e Fedez. I due, amici da anni e soci per quel che è uno dei podcast più seguiti di sempre: “Muschio Selvaggio”, sono finiti nella lente d’ingrandimento dell’ex re dei paparazzi. Corona, in questi ultimi tempi, per fare il suo lavoro e mandare messaggi (fare previsioni e tanto altro), utilizza un gruppo Telegram con all’attivo oltre 4mila utenti. Tramite questa chat l’uomo può comunicare, senza rischio di censure o altro, a tutti i suoi utenti , dando in genere degli scoop sul mondo del gossip e non solo.

Solo qualche giorno fa ad esempio, aveva preannunciato la vittoria di Edoardo Tavassi al GF Vip 7, peccato che alla fine abbia poi stravinto Nikita Pelizon. Corona a quel punto, vista la malaparata, ha ritrattato tutto dicendo di averlo fatto a posta visto che non ama particolarmente Tavassi e che con il suo endorsement avrebbe fatto innervosire molti che poi non l’avrebbero quindi votato. “Manie di protagonismo”, scrive un utente sui social per commentare l’accaduto.

Fabrizio Corona: “Luis Sal è gay: si bacia con lui”

E ora ci risiamo, la bomba gossip è appena stata lanciata e riguarda ancora Luis Sal. Secondo lui, lo YouTuber avrebbe baciato in pubblico un ragazzo famoso (di cui non è emerso il nome). Per Fabrizio Corona sarebbe un influencer seguito da 100.000 persone su Instagram. “Ve lo ricordate questa news? Non c’è stata mai, da nessuno dei due, una spiegazione del perché Luis sia stato mandato via dal podcast ‘Muschio Selvaggio’”.

E ancora: “Luis non pubblica storie da quasi un mese. Vi allego lo screenshot in cui mi dicono che ci sono 8 foto di Luis che bacia un ragazzo e che il tipo che le ha scattate le vorrebbe rivendere a 15.000€. Come sempre siamo qui con notizie esclusive, presto la verità”. Poco dopo l’ex re dei paparazzi pubblica una telefonata di un uomo che vorrebbe comprare le foto di Luis Sal. “Il ragazzo della foto che si bacia con Luis è molto famoso? Discretamente? Ok, si conosce”.

Poi conclude: “Luis non è dichiarato gay, l’ultima foto che ha pubblicato era con una tipa. Quanto puoi fare da questa storia? La cosa è chiara, il bacio di Luis Sal con un uomo non vale nulla. Vale alla luce di quello che ho fatto uscire io e che è ovunque. Quindi se non legato a Fedez questa cosa non vale niente”. Tra l’altro Luis Sal da quello che si sa sarebbe felicemente fidanzato con Marta Fasciani e per ora non ha commentato la vicenda.

