“Di nuovo insieme”. Fabrizio Corona e Nina Moric, più di un colpo di scena: “È il momento”

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno preso insieme una decisione bellissima e per certi versi inaspettata. I fan di entrambi avevano già capito che qualcosa stesse cambiando, anche perché alcuni giorni fa avevano pubblicato un’immagine molto eloquente. Adesso il colpo di scena che ha stravolto davvero tutto e che permetterà di aprire un nuovo capitolo della loro vita privata. Le indiscrezioni di queste ore sono eloquenti e non lasciano spazio ad alcun dubbio. Sono letteralmente tutti impazziti.

Intanto, nelle scorse ore Fabrizio Corona ha voluto lanciare una vera e propria bomba sul concorrente del GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi. “Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO”, ha scritto. Ma ora veniamo all’attualità e a quello che ha deciso di fare con la Moric.

Fabrizio Corona e Nina Moric si erano immortalati con una foto dal passato, mentre si abbracciavano felici e spensierati, e lui aveva scritto sul suo profilo Instagram: “La storia siamo noi”. Si era compreso che si fosse arrivati innanzitutto ad una vera e propria pace, mettendo da parte i dissidi e le incomprensioni. Ma c’è molto di più, almeno stando a quanto riportato da ‘La Presse’. I due avrebbero concordato che per il bene del figlio Carlos è necessario fare un passo deciso e molto importante e significativo.





Il sito ‘La Presse’ ha rivelato che Fabrizio Corona e Nina Moric sarebbero andati a vivere insieme, nonostante non siano nuovamente diventati ufficialmente una coppia. Lo hanno fatto per stare vicini al figlio Carlos, che ha bisogno della loro presenza. In particolare, la donna si sarebbe trasferita nella casa dell’ex re dei paparazzi. Fabrizio Corona ha anche commentato: “La vita vola, ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”. Una svolta davvero inattesa.

Già un mese fa Fabrizio Corona aveva fatto un’apertura all’ex partner: “Vorrei dirti solo grazie Nina… Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita…E per avere avuto il coraggio – dice ancora Fabrizio Corona alla sua Nina Moric – di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo. È come un puzzle… ogni cosa a suo posto…Dobbiamo avere la forza di perdonarci”.