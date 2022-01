È senza dubbio uno dei pezzi forti del reality. Al Grande Fratello Vip non passa giorno dove non ci sia una rivelazione ‘scottante’. Di scontri e relazioni, liaison e tradimenti, faide, colpi di scena e polemiche a non finire ne abbiamo parlato spesso. I riflettori ultimamente sono puntati su Katia Ricciarelli che dopo alcune uscite infelici su Lulù e Manuel se l’è presa pure con Davide Silvestri.

Il giovane attore, mentre scherzava con Barù ha dato simpaticamente della ‘vecchietta’ alla sua amica Katia, provocandone la reazione sdegnata. La soprano è andata letteralmente su tutte le furie e, forse, è andata anche sopra le righe: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o!”. Insomma è sempre lei la protagonista, nel bene e nel male. Altra bomba è la rivelazione di Gianmaria Antinolfi a Manila Nazzaro: il manager uscirà il 24 gennaio, per motivi legati al lavoro. Ora, però, è un’altra vicenda a far parlare.

Giacomo Urtis ha recentemente rivelato di aver avuto una relazione con un uomo molto conosciuto in Italia. “Un giorno – le parole del chirurgo – in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono Fa…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui”, ha detto Giacomo Urtis a Barù e Sophie Codegoni. Beh, avrete capito, quel “Fa…” è Fabrizio Corona. Che ora risponde a Giacomo.





Fabrizio Corona, grande tifoso dell’Inter, è sempre sulla cresta dell’onda. Proprio sulla gara di Supercoppa di ieri, mercoledì 12, ha indovinato con largo anticipo non solo il risultato ma anche sequenza dei gol e minuto della prodezza decisiva di Sanchez. E va beh, direte voi. Ma giusto poche ore fa l’imprenditore ha voluto rispondere proprio a Giacomo Urtis che dalla Casa del GF Vip ha annunciato di avere avuto una storia con lui.

QUINDI GIACOMO URTIS HA LASCIATO SUA MOGLIE DOPO AVER INCONTRATO ALL'AEROPORTO FABRIZIO CORONA?!



E SI È FATTO UNA STORIA CON LUI FINO A QUANDO NON È ANDATO IN CARCERE?!



MA CHE CI DITE MAI#JERÙ #GFVİP pic.twitter.com/OVF7ECKZaB January 13, 2022

Non Urtis che andava a cena da Corona in presenza di Sophie .

Sophie: e perchè non me ne sono mai accorta che vi baciavate?

Urtis: eeeeehhh Amoreeeeee#gfvip January 13, 2022

“Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Così Fabrizio Corona ha voluto rispondere, alla sua maniera, alla rivelazione di Giacomo Urtis su una loro passata relazione. Giacomo ha anche ammesso di aver lasciato la donna con cui stava proprio perché attratto da Fabrizio. Insomma il più classico dei colpi di fulmini. E a restare di sasso, immaginiamo, non è stata solo Sophie Codegoni…