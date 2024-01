Fabrizio Corona, il messaggio della (ex?) fidanzata fa scattare il gossip. Negli ultimi mesi, oltre a finire di pagare il suo debito con la giustizia italiana, il famoso ex re dei paparazzi ha trovato l’amore con Sara Barbieri. Nella turbolenta vita dell’imprenditore e influencer, ormai da qualche tempo, è entrata lei, modella di 26 anni più giovane, che è andata a convivere con Fabrizio e suo figlio Carlos, a Milano.

Si è parlato addirittura di matrimonio, ma a quanto pare lei ha detto di no: “Lei ha rifiutato, è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male” ha raccontato a Belve lo stesso Fabrizio Corona. Sara ha 23 anni e ha sfilato per importanti marchi come Dolce e Gabbana. Molto attiva sui social, su Instagram ha più di 63mila follower. Proprio dal suo profilo la giovane ha condiviso un messaggio che fa pensare alla rottura con Corona.

Leggi anche: “Con chi ha tradito Totti”. Fabrizio Corona a bomba su Ilary Blasi: fa il nome dell’amante famoso





Il messaggio di Sara Barbieri: “La gabbia dorata mi ha distrutta”

Con un lungo messaggio in una story Instagram Sara Barbieri ha fatto sapere: “In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene“.

“È un loop – prosegue Sara – e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. […] La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno. Mi rivolgo a quelle persone uomini e donne che siano di non aggrapparsi a situazioni per la paura di affrontare la vita reale, i conti prima o poi arrivano, quindi Ascoltate chi vi vuole davvero bene…”.

Sara Barbieri conclude: “Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di sé stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’”. Insomma la storia tra lei e Fabrizio Corona sembra essere arrivata al capolinea anche se Sara non lo ha mai nominato.

“No Mara, non puoi”. A Domenica spunta la fidanzata di Fabrizio Corona, lui prova a bloccare tutto: chi è Sara