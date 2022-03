Momento nerissimo per Fabrizio Corona, costretto a dover fare i conti con un altro provvedimento tutt’altro che positivo. Tutti si sono accorti in queste ore dell’improvvisa sparizione del suo profilo social Instagram. Infatti, nel momento in cui qualcuno tenta di raggiungere il suo account, compare una scritta nella quale si fa riferimento all’impossibilità di vedere le sue attività. E dietro questa problematica ci sono dei fatti seri, che gli hanno causato delle conseguenze importanti.

Ma Fabrizio Corona anche nei giorni scorsi era stato involontario protagonista di un altro episodio non lusinghiero nei suoi confronti. A punzecchiare l’ex re dei paparazzi era stata Malena, sua ex fidanzata: “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva invece il mio lavoro. Diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio, non sei così amante delle donne”.





Fabrizio Corona era tra l’altro molto seguito su Instagram, infatti aveva oltre 1 milione e 200mila follower che osservavano assiduamente ciò che proponeva sui social. Ma sarebbe andato decisamente oltre le righe e per questa ragione è stata presa una decisione dura nei suoi confronti. Non potrà per il momento utilizzare la piattaforma perché, come si dice in questo caso, è stato bannato. E a spiegare quanto successo e i motivi di questo provvedimento è stato l’influencer Amedeo Venza.

Stando a quanto riferito da ‘Coming Soon’, ad incidere sarebbero stati i suoi ultimi post contro l’ex gieffina Federica Calemme. Comunque Venza ha scritto questo messaggio in una delle sue Instagram stories dedicata a Fabrizio Corona: “A seguito di denunce, segnalazioni, ecc. ecc., il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato… Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri, che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare.

Dunque, Fabrizio Corona ha violato le regole del social network Instagram e non è dato sapere se e quando potrà ritornare online. Un periodo da dimenticare per lui, che oltre al ban e alle frecciatine di Malena, ha dovuto subire pure qualche affermazione non carina di Nina Moric, la quale a ‘Verissimo’ ha confessato di non avere più rapporti con l’uomo per “il suo bene”.

“Non è attratto dalle donne”. Bomba su Fabrizio Corona, ‘smascherato’ dalla (famosa) ex