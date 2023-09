Fabrizio Corona ha scontato i 10 anni di pena, cosa farà ora. Il noto ex re dei paparazzi ha finito di scontare la pena, 10 anni tra carcere, arresti domiciliari e affidamento ai servizi sociali. La condanna definitiva era arrivata dalla Cassazione nel 2015: 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati (tra cui corruzione, estorsione, spaccio di soldi falsi, bancarotta).

Tutto era partito dal caso dell’ex calciatore David Trezeguet al quale Fabrizio Corona aveva chiesto 25mila euro per non pubblicare alcune sue foto. Poi la condanna, il carcere e i domiciliari. Ha rischiato di tornare dentro perché la Guardia di Finanza lo ha beccato in un locale a Genova mentre lui aveva chiesto e ottenuto un permesso per recarsi a Roma da un parente. Adesso, però, la pena è finita. E lui ha già qualcosa in mente…

La nuova vita di Fabrizio Corona: cosa farà ora

Fabrizio Corona ha dichiarato che quando gli hanno comunicato il fine pena, dopo oltre 10 anni passati tra carcere, domiciliari e affidamento terapeutico, si trovava con Francesca Fagnani: “Ero con Francesca Fagnani, avevamo appena finito di registrare la mia intervista per la prima puntata della nuova stagione di Belve“. Adesso l’imprenditore vuole fare un viaggio con la fidanzata Sara Barbieri, 27 anni più giovane di lui.

Fabrizio Corona ha raccontato il suo stato d’animo quando ha saputo del fine pena: “Io non ho provato assolutamente niente. Oltre al fatto che di testa mi sono sempre sentito libero, non sono mai riusciti ad ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe. Ma ora sono libero di fare e soprattutto di parlare“.

In un’intervista a Repubblica Fabrizio Corona ha raccontato: “Sicuramente andrò a Parigi alle sfilate di moda, non ci vado da 14 anni, ci ho passato anni e anni. Quella è la mia città, quella dove ho fatto il modello a 18 anni, portavo le mie svariate fidanzate per le fughe d’amore”. Probabilmente la sua nuova vita sarà all’estero: “Appena avrò il passaporto, andrò a Los Angeles, dove conto di trasferirmi sei mesi l’anno”. Corona ha poi spiegato di non aver più rapporti né con la madre, né coi familiari né con l’ex Nina Mori dalla quale ha avuto il figlio Carlos che oggi vive con lui. Inoltre ha aggiunto: “Ho sempre una mia agenzia e continuo a fare quello che ho sempre fatto: soldi”.

