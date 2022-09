L’ex UeD Giorgia Kintli è diventata mamma per la prima volta. Grandissima gioia per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che nel corso del programma si era invaghita di Andrea Zelletta. La 26enne sanremese era nota per la sua discrezione e infatti anche in questa circostanza ha dimostrato questo lato del suo carattere. Il primo figlio, avuto dal tennista Thomas Fabbiano, compie oggi, giovedì 1 settembre, una settimana di vita.

Leonardo, primo figlio dell’ex corteggiatrice di UeD Giorgia Kintli e del tennista Thomas Fabbiano, è nato infatti giovedì 25 agosto. I due neo-genitori hanno festeggiato i suoi primi sette giorni di vita con un post su Instagram in cui mamma e papà appaiono insieme subito dopo il parto. Le foto sono accompagnate dal messaggio: “Grazie vita, una settimana di te, una settimana di noi”.





L’amore tra Giorgia Kintli e Thomas Fabbiano

Giorgia Kintli e Thomas Fabbiano si sono conosciuti circa due anni fa. Il neo papà è stato nº 70 del ranking nel settembre 2017 in singolare, specialità in cui ha raggiunto una semifinale del circuito maggiore e ha vinto diversi tornei nei circuiti minori. Nel Natale 2020 su Instagram è comparsa la loro prima foto insieme.

Il percorso di Giorgia Kintli a Uomini e Donne fu caratterizzato dall’infatuazione per Andrea Zelletta, che era tronista nel 2019. La corteggiatrice rivelò: “Vedendo il video di presentazione sono rimasta immediatamente colpita dal suo aspetto fisico e dalle sue parole. Ha parlato del legame con la sua famiglia, delle sue ambizioni e sono tutti elementi in cui mi sono rispecchiata”.

Tornando a quei giorni di Uomini e Donne Giorgia Kintli dopo un periodo di corteggiamento uscì diverse volte in esterna con Andrea Zelletta. Ci fu perfino un bacio tra i due, ma alla fine il tronista scelse Natalia Paragoni. E la sua scelta a quanto pare fu azzeccata visto che i due, a tre anni di distanza, stanno ancora insieme.

“Si dichiara alla tronista”. Riccardo Guarnieri, il ballo galeotto poi la doccia fredda