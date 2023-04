Fiocco rosa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Prima davanti alle telecamere del dating show di Maria De Filippi, poi la decisione di mettere in campo le proprie potenzialità tentando la carriera come influenzer: la 28enne è riuscita a conquistare nel tempo il cuore dei fan. E anche in occasione dell’annuncio della gravidanza, l’ex UeD non ha esitato a raccontare a tutti la verità: “Non è sempre facile ma ho capito chi davvero conta nella mia vita e chi invece può anche non farne parte. Io a mia figlia darò tutto l’amore del mondo e accanto a me c’è sempre la mia famiglia”.

La figlia di Vittoria Deganello è nata. La nota influencer, com’è noto, ha vissuto i 9 mesi di gravidanza da sola. Un percorso decisamente più delicato ma davanti al quale ha deciso di prendere in mano il proprio coraggio, anche per l’amore del bebè. La relazione tra Vittoria Deganello e Alessandro Murgia ha raggiunto il capolinea poco dopo aver appreso la notizia della dolce attesa: “Questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e che sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta”.

Leggi anche: “Incinta, poi lui è scappato”. Il dramma della vip italiana. Per lei, il suo ormai ex aveva lasciato moglie e figli





La figlia di Vittoria Deganello è nata: “Benvenuta Ginevra!”

Ma l’assenza del fidanzato non ha certo frenato Vittoria nel dare la luce la figlia: la piccola Ginevra è adesso tra le braccia di mamma. Presente in ospedale al momento della nascita, anche Alessandro Murgia. A rassicurare i fan la sorella ed ex gieffina, Nicole Murgia, che ha reso nota la notizia attraverso una storia su Instagram: “Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà“, e ancora: “Non ho bisogno di teatrini social, ci sono dei bambini di mezzo, ci sono famiglie di mezzo e bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato”.

E fu sempre Nicole Murgia a pochi mesi dal parto ad aver preso parola sul fratello: “Sta per diventare padre per la terza volta, il figlio è riconosciuto quindi tranquilli”. Vittoria ha trovato al suo fianco il sostegno di familiari e amici e la sua gioia non poteva che essere comunicata con parole semplici ma intrise di amore per il lieto evento e il tempo che verrà vissuto nel crescere la piccola Ginevra: “Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te”.

L’influencer aveva già comunicato ai fan di essere molto vicina al momento tanto atteso del parto e lo ha fatto attraverso un post condiviso sui social dove aveva scritto: “Scusate, sono cotta. Sono appena stata dal mio ginecologo a fare un altro controllo perché le contrazioni cominciano ad essere più dolorose e ravvicinate, ha detto di aspettare ancora che aumentino di intensità e poi tornare in pronto soccorso. Grazie a tutti per i messaggi”. Poi, a distanza di poco, ecco arrivare sul profilo Instagram le prime foto di mamma e figlia finalmente insieme e cascate di cuori a commento dei tenerissimi scatti.