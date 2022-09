L’ex UeD Angela Caloisi perde l’anello nel canale di Venezia. Incredibile disavventura per l’influencer giunta nella città lagunare in occasione della 79esima edizione della Mostra del Cinema. La 26enne di Caserta è stata invitata al Festival come ambasciatrice di GHD, azienda che si occupa di piastre e accessori per capelli. Purtroppo, prima di sfilare sul red carpet, l’ex corteggiatrice è stata protagonista di uno spiacevolissimo episodio.

In molti ricorderanno la sua esperienza a Uomini e Donne. Angela Caloisi arrivò nello studio del programma condotto da Maria De Filippi per corteggiare il tronista Paolo Crivellin. Riuscì così a conquistarlo e da quel momento i due hanno formato una coppia inossidabile. Poco tempo dopo essere usciti insieme dal dating show i due hanno acquistato casa: “Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura” hanno spiegato.





Angela Calosi e il racconto della disavventura a Venezia

A raccontare cosa è successo a Venezia è stata la stessa Angela Caloisi con un video su TikTok. Non appena è scesa dal taxi che l’aveva portata nei pressi del red carpet l’influencer ha perso, senza accorgersene, l’anello di diamanti che portava al dito. Purtroppo per lei il prezioso è finito in acqua. E nelle immagini del video si può vedere l’ex corteggiatrice mentre cerca di capire dove sia finito.

Probabilmente a causare la perdita dell’anello è stato il guanto indossato dall’influencer. Davvero una disdetta per l’ex UeD, ma gli utenti non hanno tardato a ironizzare sull’accaduto. Uno di loro ha scritto infatti: “La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storia”. L’ex gieffino e la compagna Sophie Codegoni hanno fatto parlare di loro in questi giorni per la proposta di matrimonio fatta proprio sul red carpet.

La leggenda narra che lo abbia ritrovato Basciano e il resto è storiapic.twitter.com/EK7xT3GcLV — Paola. (@Iperborea_) September 9, 2022

Nel frattempo in tanti hanno criticato Alessandro Basciano per la sua proposta di matrimonio a Sophie Codegoni sul red carpet. Tra questi l’ex opinionista Karina Cascella che ha tuonato: “Oggi l’amore non si custodisce, ma si esibisce. Sempre più sconcertata. So che questi due ragazzi sono molto amati e sono molto carini devo dire, come tanti ragazzi giovani e belli che si fidanzano e vivono il momento del resto. Però io credo che per certi versi si stia perdendo quello che è il vero significato della parola ‘Amore’. O comunque sia, la spettacolarizzazione ci può anche stare, ma in un contesto diverso magari…”.

“Rifiutato davanti a tutti”. UeD, Gemma Galgani fa già discutere: si è scoperto dalle registrazioni