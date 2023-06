Il volto di Uomini e Donne in ospedale. La foto è stata pubblicata dall’ex corteggiatrice sulle sue Instagram story. Vestita con il camice e la flebo sulla mano, l’ex volto del dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 ha scritto un post ringraziando lo staff medico e gli infermieri dell’ospedale in cui è ricoverata per un intervento chirurgico. “Intervento fatto”, ha scritto nella foto che la ritrae allo specchio vestita con il camice e la flebo ancora attaccata alla mano.

E ancora: “Da persona leggermente ipocondriaca poco prima di addormentarmi avevo un’ansia incredibile, ma poi la dottoressa con la sua equpe medica sono stati super carini e mi hanno tranquillizzata e fatta stare a mio agio il più possibile”, ha scritto ancora Giorgia Lucini sulla Instagram story pubblicata sui social.

Giorgia Lucini di Uomini e Donne in ospedale per un intervento

“In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po’. Nel frattempo grazie a tutti per i messaggi, ora corro a bere e mangiare e soprattutto ad abbracciare le mie cose belle”, ha concluso Giorgia Lucini sulla Instagram story pubblicata la mattina dell’8 giugno. La ragazza ha conosciuto la notorietà grazie al programma di Uomini e Donne, all’interno del quale ha conosciuto quello che per molto tempo è stato il suo fidanzato, Manfredi Ferlicchia.

Dopo Temptation Island la loro storia è giunta al capolinea. Giorgia Lucini ha ritrovato l’amore grazie al cestista trevigiano Federico Loschi, dal quale ha avuto due figli. Un paio di anni fa la coppia ha deciso di chiudere la storia, ma dopo qualche tempo sono tornati insieme e ora sono più innamorati che mai.

“In questi giorni ho imparato che due persone innamorate, innamorate veramente, innamorate folli, possono superare grandi cose perchè insieme…Che questa tempesta porti solo arcobaleni enormi”, aveva scritto Giorgia Lucini.

Giorgia Lucini non ha scritto per quale votivo si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, ma in questi giorni anche il compagno Federico Loschi è alle prese con dei problemi di salute. Il cestista della Pielle Livorno si trova in convalescenza a seguito della rottura del tendine d’Achille.