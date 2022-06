“Piango per loro”. Il dolore di Eva Henger, ancora alle prese con problemi di salute: “Non ci sono più”

Eva Henger piange i due morti dell’incidente. Lo scorso aprile l’attrice a luci rosse è stata protagonista di uno scontro in auto avvenuto in Ungheria. Persero la vita due persone mentre lei ne è uscita riportando delle ferite che la costringeranno, per qualche tempo, a usare la sedia a rotelle. La mamma di Mercedesz è tornata a parlare dell’accaduto ai microfoni di Novella 2000.

Eva Henger piange i due morti dell’incidente: “Mi dispiace per loro”

Eva Henger piange i due morti dell’incidente. Il drammatico ricordo sulle pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 dove l’attrice a luci rosse ricorda le vittime: “Piango spesso per quello che è successo. Pensando all’incidente, mi vengono in mente le due persone che non ce l’hanno fatta. Mi dispiace tantissimo per loro. Quando potrò tornare a camminare, vorrei andare a portare dei fiori sulla loro tomba. Non importa di chi è stata la colpa di ciò che è successo”.

Nonostante siano trascorsi cinquanta giorni dall’incidente, Eva lotta ancora con i dolori fisici che non le permettono di reggersi in piedi. I medici le hanno detto che nel 70% dei casi con le ferite da lei riportate si muore. La mamma di Mercedesz dunque può ritenersi fortunata, anche se le aspetta una lunga convalescenza.

