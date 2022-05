Ormai è da giorni che tiene banco la notizia riguardante Eva Henger. L’ex attrice porno e personaggio televisivo è stata infatti coinvolta in un terribile incidente stradale, mentre si trovava in Ungheria, in compagnia di suo marito Massimiliano Caroletti. Entrambi hanno riportato ferite molto serie e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Drammatico il bilancio del sinistro, con due persone a bordo di un’altra vettura che invece non ce l’hanno fatta e sono morte praticamente sul colpo.

Soltanto un paio di giorni fa su Eva Henger è uscito un retroscena choc. Il manager di lei ha detto a ‘Novella 2000’: “Solo Massimiliano è stato portato via in elisoccorso, perché le sue condizioni apparivano molto gravi, tanto che i soccorritori hanno faticato non poco a rianimarlo. Inizialmente è stato dato per morto dalla stessa Eva la quale, in attesa dei soccorsi, provava a chiamarlo senza risposta. Oggi, le condizioni di Eva sembrano essersi stabilizzate e, quindi, si presume che nelle prossime ore sarà operata”.





Eva Henger sarà operata a breve dopo l’incidente

Ancora una volta è stato l’informatissimo ‘Novella 2000’ ad apprendere altre importanti notizie sullo stato di saluto di Eva Henger e su ciò che avrebbero deciso i medici che la tengono in cura. Il coniuge ha avuto conseguenze molto più gravi e ha rischiato seriamente di perdere la vita, ma anche lei non se la passa certamente meglio. Dal punto di vista psicologico la situazione pare essere peggiorata moltissimo, infatti la donna starebbe soffrendo di attacchi di panico molto marcati a causa dell’incidente avuto.

A far preoccupare Eva Henger, sempre secondo ‘Novella 2000’, è il fatto che si sia salvata solamente per un soffio e che due persone sono decedute. Tornando invece agli aspetti fisici, stando a quanto emerso lei dovrebbe essere operata a breve. Nella serata del 2 maggio o al massimo nella mattinata del 3 maggio, i medici la dovrebbero portare in sala operatoria per intervenire sulla clavicola, sul braccio e sul tallone. Ovviamente nelle prossime ore, a operazioni concluse, se ne saprà qualcosa in più.

Il giornalista Roberto Alessi aveva invece riferito su Eva Henger e il marito, subito dopo l’impatto tra le auto: “Erano in autostrada, erano andati a prendere a 80 km a prendere un cagnolino da regalare a Jennifer. Doveva essere una sorpresa. Hanno avuto uno scontro frontale con un’altra macchina con un uomo di 70 anni e una donna di 68. Sono stati salvati dalla cintura di sicurezza”.

