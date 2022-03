Emma Marrone, sapete quanti anni sono passati dalla vittoria di Amici e dunque dalla sua ascesa al successo? Esattamente 12 da quando alzava la coppa della nona edizione del talent di Maria De Filippi. Da quel momento in poi la cantante salentina ne ha fatta di strada ed è diventata una delle artiste italiane più amate e seguite di sempre.

Non solo musica. Emma Marrone si è messa alla prova anche in altri ambiti come quelli televisivo e cinematografico e raggiunto altri importanti traguardi. È stata giudice delle ultime due edizioni di X Factor e presto, dopo la serie A Casa tutti bene, tornerà anche sul grande schermo, col film di Stefano Chiantini ‘Il Ritorno’.





Emma Marrone, il “furto” a Maria De Filippi

“Questa è una storia tutta mia, sono la protagonista – ha raccontato Emma Marrone – Il Ritorno è la storia di Teresa, una ragazza che vive in precarietà, nella periferia laziale, con il compagno Pietro e che per salvare il figlio, per liberarsi da una certa violenza, uccide. Il film narra soprattutto il rientro a casa di Teresa dopo dieci anni di carcere, la difficoltà di ricominciare, il tentativo di ritrovare l’amore, i gesti quotidiani, il figlio ormai distante”.

Ma tornando ad Amici, proprio per festeggiare il 12esimo anniversario dalla vittoria sui social Emma Marrone ha scritto “Facciamo l’amore da 12 anni. Grazie alle canzoni, grazie alle parole, grazie a voi.. per sempre. Grazie a Maria”. Al momento la cantante sta lavorando al suo nuovo album di inediti, ma è anche alle prese col trasloco.

“Trasloco non ti temo”, dice tra le ultime Storie di Instagram a cui fanno seguito delle immagini che non possono passare inosservate. Emma Marrone svela di aver rubato le scarpe a Maria De Filippi proprio la sera della finale di Amici 9, quando vinse il talent. Non un paio ma ben due e le fa anche vedere.

“Positivo al Covid”. Amici 21, la brutta notizia per tutti: costretto a saltare la puntata