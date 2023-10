Incredibile rivelazione su Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Le due amiche avrebbero preso una decisione drastica, che sta letteralmente scioccando i fan delle cantanti. Era praticamente inimmaginabile aspettarsi un epilogo del genere, ma per ora smentite non ne sono arrivate e il timore è che possa davvero essere tutto vero. La segnalazione sembrerebbe essere molto attendibile e ora si aspettano ulteriori aggiornamenti.

Ma sono tutti col fiato sospeso perché Emma Marrone e Alessandra Amoroso sarebbero arrivate ad una scelta inaspettata e molto clamorosa. Alessandra stava già attraversando dei periodi non certamente belli, visto che si starebbe già lasciando con il nuovo fidanzato Valerio Pastore. Appena due mesi fa era arrivata la certezza della loro relazione, ma proprio l’artista ha pubblicato delle storie su Instagram che confermerebbero indirettamente la crisi sentimentale.

Emma e Alessandra Amoroso, arrivata una drastica decisione

Prima di dirvi cosa sarebbe successo tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, quest’ultima ha scritto sui social in riferimento presumibilmente al (ex) fidanzato: “Non esiste la mancanza di tempo, esiste la mancanza di volontà. Perché quando le persone veramente vogliono, il tramonto diventa alba, martedì diventa sabato e un momento diventa opportunità. A certe persone non piacerai mai perché il tuo spirito irrita i loro demoni”.

Secondo quanto saputo dall’influencer Deianira Marzano, contattata da un’utente che le ha fatto una segnalazione bomba, tra Emma e Alessandra l’idillio sarebbe finito e ora non avrebbero più legami: “Qual è il motivo per cui Alessandra Amoroso e Emma Marrone hanno rotto i rapporti completamente? Sono arrivate ad un punto che neanche si salutano!“. Ma non sono state svelate le ragioni che le avrebbero portate al litigio.

Ora c’è attesa per capire se Emma e Alessandra romperanno il silenzio, infatti fino ad ora hanno taciuto su questo argomento e quindi non possiamo sapere con sicurezza se abbiano davvero rotto i rapporti o se siano ancora in contatto.