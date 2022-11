Splendida notizia per Elodie. La sorella Fey Di Patrizi ha ottenuto la laurea e ovviamente sono partiti subito i festeggiamenti nella sua famiglia. Obiettivo importantissimo quello raggiunto dalla ragazza, che ha ricevuto immediatamente i complimenti dalla sorella maggiore. La cantante infatti ha subito pubblicato un’Instagram story, postando l’immagine della giovane con la corona di alloro in testa. Per Fey un momento da ricordare per tutta la vita, infatti è stato possibile notare nel suo sguardo una felicità immensa per questo prestigioso traguardo.

A proposito di vicende simili, non solo Elodie e la sorella Fey Di Patrizi hanno festeggiato la laurea di quest’ultima negli ultimi tempi. Un’altra vip, Maria Grazia Cucinotta, ha visto laureare sua figlia Giulia il mese scorso. “Oggi Giulia si è laureata con 110 e lode. Quante emozioni belle, di quelle che ti riempiono gli occhi di lacrime felici e il cuore di una felicità assoluta. Grazie amore di mamma… Io e papà ti amiamo”, ha poi concluso l’attrice nel post dove si scorrevano più fotografie del grande giorno della laureata. Ma torniamo ora alla cantante.

Elodie, per la sorella Fey Di Patrizi arriva la laurea

Gioia enorme nella famiglia di Elodie, che ha festeggiato a dovere la sorella della cantante Fey Di Patrizi, con la laurea ottenuta nelle scorse ore. Come è stato possibile evincere da alcune immagini diffuse sui social network, la neo laureata ha realizzato questo sogno da remoto, infatti è stata proclamata mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Dopo avere certificato il risultato positivo, Elodie ha subito postato un messaggio bellissimo su Instagram: “Brava amore mio”. Il legame che hanno le due è davvero meraviglioso e indissolubile.

In seguito, è stata organizzata una festa in una villa dove Fey si è divertita non poco con i suoi amici. Non sappiamo se poi Elodie sia riuscita a raggiungerla per festeggiarla di persona, ma indubbiamente quel post social sarà stato sicuramente apprezzato dalla sorella minore. Il sito Fanpage ha fatto una piccola biografia della laureata: lei è figlia di Roberto Di Patrizi e Claudia Marthe Mitai e ha avuto esperienze nel mondo del calcio femminile. Con Elodie è cresciuta a Quartaccio, una borgata della capitale Roma. Fey ha fatto coming out

Fanpage ha ricordato un’intervista di Elodie a Grazia a proposito di Fey: “Quando mi ha confessato la sua vera natura, ho pianto molto. Tutti in famiglia lo avevano capito e, per fortuna, mio padre su questo argomento è sempre stato molto aperto”. La neo laureata è impegnata, infatti ha una partner che si chiama Giulia.