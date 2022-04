Oggi parliamo di una delle donne più belle e conturbanti del mondo: Elodie. La cantante romana dal talento sopraffino, torna spesso alla ribalta del gossip per via della sua vita amorosa. Come è arcinoto, tra lei e Marracash le cose non sono andate nel verso giusto e i due si sono detti addio tra la fine della scorsa estate e l’inizio dell’autunno. L’amore tra lei e Marra si era consumato dopo circa due anni di amore intenso. I due non sono mai andati a convivere: entrambi hanno infatti sempre voluto mantenere la propria indipendenza.

Elodie Di Patrizi aveva inoltre spiegato in un’intervista di non essere mai riuscita a pensare a loro due nelle vesti di genitori: “Troppo assoluto quello che ci unisce. Non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”. Poi è arrivato il dolce addio, senza discussioni o polemiche. I due lasciato intendere di avere due caratteri complessi e tumultuosi che alla fine li avevano portati ad allontanarsi.





Elodie, il ritorno di fiamma con Marracash: tutto quello che c’è da sapere

Elodie con Marracash ha sempre detto di aver conservato un bellissimo rapporto e una stima reciproca. Poco dopo, la meravigliosa Elodie è stata vista insieme a Davide Rossi e come potrete immaginare il gossip è esploso. Ma il colpo di scena arriva adesso, a distanza di quasi un anno.

Il magazine Oggi, attraverso un rumor firmato dal giornalista gossipparo Alberto Dandolo, racconta di un retroscena alquanto curioso e interessante sui due ex. Udite udite: Elodie Di Patrizi e Marra avrebbe ripreso a frequentarsi. Il giornalista ha raccontato che i due nell’ultimo periodo “stanno intensificando la loro frequentazione”.

Naturalmente questo è solo un rumor che gira negli ambienti milanesi del gossip, nulla di più. Per ora non c’è nessuna conferma, né smentita dei diretti interessati. Di certo resta anche da capire che evoluzione ha avuto il rapporto di Elodie con Davide Rossi. Come abbiamo visto tramite qualche foto di qualche paparazzo, fino a poche settimane fa i due si vedevano ancora. Staremo a vedere.

