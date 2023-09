Elodie nuda, fan senza parole. La carriera della cantante sembra essere inerrestabile. Dati alla mano, Elodie ha fatto parlare di sè dopo il successo estivo della sua hit “Pazza Musica”, brano che ha visto la collaborazione con un altro nome di punta dello scenario musicale italialo, quello di Marco Mengoni. A distanza di pochi mesi dall’ultimo successo, Elodie torna a stuzzicare la fantasia dei fan mostrando un’anteprima del video della sua prossima canzone, dal titolo “A fari spenti”. I fan restano senza parole, e il motivo è presto svelato.

Elodie nuda conquista il cuore dei fan. Ormai il nome della cantante è una vera e propria garanzia per un successo assicurato. Merito la bravura, senza alcun dubbio, a cui si aggiunge un’oggettiva bellezza mozzafiato. La cantante ha mostrato ai fan un’anteprima del video del nuovo singolo “A fari spenti” e ha lasciato senza parole.

Elodie nuda conquista il cuore dei fan. La foto senza veli è un vero colpo al cuore: “Illegale!”

Look stravolto per l’icona sexy, i fan non potevano che gradire la novità facendo giungere tra i commenti una cascata di cuori e apprezzamenti. Oltre alla clip in anteprima, Elodie ha deciso di stupire ulteriormente tutti: la foto senza veli non poteva che accendere le fantasie dei fan e tra i commenti anche quello della speaker, Andrea Delogu. “Fuori ovunque”, scrive a corredo dello scatto la stessa Elodie. Nel giro di poco la foto è diventata la più chiacchierata del web.

Anche la speaker di Radio 2, Andrea Delogu, non poteva che apprezzarne la bellezza. E tra i commenti ecco arrivare anche il suo: “Elodea”. Ovviamente tra i fan c’è anche chi ha sottolineato: “Sei Madre Natura” oppure “Sei illegale”. E per tornare all’uscita del nuovo singolo cosa si sa? Sicuramente che non occorrerà attendere ancora così tanto tempo.

Fan di Elodie tenetevi forte, anzi, siate da subito pronti a danzare sulle note di una melodia coinvolgente. Il nuovo singolo di Elodie sarà infatti disponibile dalla mezzanotte di venerdì 22 settembre 2023. Nella clip di anteprima, la cantante si mostra con capelli bagnati e come per magia, ecco diventare una sirena che esce dall’acqua con occhi azzurri. Guardare per credere.