L’ultimo suo show in tv è stato apprezzato da tutti: Elodie è stata ospite di Alessandro Cattelan in Da Grande. Nel corso della prima puntata del varietà, il conduttore e la cantante hanno dedicato uno spazio all’indimenticata icona di musica e tv scomparsa lo scorso luglio: reduce dal successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo, Elodie, in abiti Andreadamo, designer calabrese, si è esibita sulle note dei brani più noti di Carrà.

Lo spazio è stato uno dei più apprezzati dell’intera trasmissione, tanto da diventare virale in rete. “Sei stata parte della storia del nostro Paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato”, sottolinea Elodie.

Dal punto di vista sentimentale è qualche tempo che Elodie e Marracash non appaiono insieme sui social. La loro relazione, sbandierata anche in occasione del red carpet del Festival di Venezia 2019, aveva fatto guadagnare loro il titolo di “The Carters italiani”, come Beyonce e Jay-Z, per molti dei loro follower. Nell’ultimo periodo il rapper non è più apparso nei post e nelle stories di Elodie Di Patrizi e stesso discorso si può fare per lei. Una coincidenza che ha fatto scattare sulla presunta crisi tra i due.





Ci ha pensato Elodie a fare chiarezza sull’argomento. E ha sfruttato una lunga intervista apparsa sul magazine Vanity Fair. Quando si parla della relazione sentimentale la cantante lanciata da Maria De Filippi. Risponde: “È stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Nell’intervista c’è anche spazio per la domanda sui figli. Il giornalista Simone Marchetti è diretto: “Vorrebbe avere dei figli?”, chiede. La risposta lo è altrettanto: “Oggi no. Perché non accetterei di essere deludente”. Elodie argomenta il concetto: “Intendo che ho paura. Non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza. Essere genitori è la cosa più difficile”. Quando le viene chiesto se il tutto dipende da quanto le è successo come figlia, Elodie ammette: “Forse sì. Anzi, di sicuro sì”.