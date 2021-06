Bella è bella, su questo non ci piove. Piena di energia, tenace e appassionata, Elisabetta Gregoraci ha toccato nuove punte di popolarità grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Flavio Briatore, però, ha anche fatto parlare di sé per altri motivi. Recentemente, infatti, hanno fatto discutere alcune sue foto in cui appariva evidente un fatto. Anche lei, così affascinante, ha deciso di ricorrere al… ritocchino.

Non quello della chirurgia estetica, parliamo dei ritocchi alle fotografie. Tutti, chi più chi meno, vip o no, star e starlette hanno messo mano a quei programmi e app che abbelliscono le immagini. Prudenza, però, vuole che non si esageri. Perché quando si modifica un corpo o un viso, c’è il rischio che tutto ciò che c’è intorno si deformi. E allora la frittata è fatta e il trucco viene scoperto. Nelle ultime ore, tuttavia, su Elisabetta Gregoraci si sta nuovamente formando un grande interesse per un fatto particolare.

Con una serie di stories su Instagram Elisabetta Gregoraci ha incuriosito moltissimo i suoi fan. Ha subito detto: “Come state? Spero tutto bene, io oggi vi devo dire la verità ho sonno, sonnissimo e si vede anche dalla mia espressione. Sono un po’ rimbambita, scusatemi”. “Il tempo non aiuta – le parole di Eli – perché l’estate non arriva. In questo momento qui a Monte Carlo, nel frattempo son tornata qui a Monaco, perché sono stata tutta la settimana in giro e sono forse stanca anche per questo motivo”.





“Ma aspettate – dice alla fine del video Elisabetta Gregoraci – stavo per dimenticare una cosa fondamentale”. Proprio mentre si trova in viaggio nella sua auto la showgirl di Soverato spiega cosa è successo nelle ultime ore. “Ieri mi avete visto in questo studio di registrazione. Mi avete scritto in direct, alcuni di voi hanno indovinato. Vi assicuro che è una cosa super divertente e non vedo l’ora di svelarvela: pochi giorni e vi dirò tutto”.

Chissà cos’ha in serbo per il suo pubblico Elisabetta Gregoraci. La voglia di fare non le manca. E dopo che anche Giacomo Urtis, ex coinquilino nella casa più spiata d’Italia, ha pubblicato un nuovo singolo, in molti hanno ipotizzato la stessa cosa per Eli. Ma lei non si sbilancia. D’altra parte il rapporto con la musica per Elisabetta Gregoraci è molto stretto. Ha condotto con successo Battiti Live, inoltre in passato è stata la protagonista di un video musicale di una canzone di Umberto Tozzi. Staremo a vedere…