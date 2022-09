Elisabetta Gregoraci ritocca le foto scattate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e viene smascherata. Non è la prima volta che capita e infatti, solo pochi giorni fa, la pagina Instagram Very Inutil People ha pubblicato un altro video in cui mostra il prima e dopo di alcuni personaggi arrivati nella città lacustre per il Festival.

A finire nel mirino della pagina Instagram Elisa Maino, Adriana Volpe e Vera Gemma. Ospiti al Festival del Cinema di Venezia, quest’anno arrivato alla 79esima edizione, hanno postato alcune foto visibilmente ritoccat. Nel video pubblicato dalla seguitissima pagina Instagram si vede il prima e dopo delle foto originali scattate dai fotografi a bordo del red carpet e quelle pubblicate dai loro account.





Elisabetta Gregoraci ritocca le foto scattate a Venezia

Dagli scatti postati sui loro account e le immagini originali di Getty Images, la differenza è sotto gli occhi di tutti. L’influencer e Tiktoker Elisa Maino ha ridotto la sua forma cercando di apparire più magra rispetto alla sua vera forma fisica, stessa cosa per Adriana Volpe, Bianca Brandolini, Valentina Sampaio, mentre Vera Gemma ha cercato di apparire più alta con un maldestro effetto allungato.

Nel tranello è cascata anche Elisabetta Gregoraci, che L’ex moglie di Flavio Briatore e concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha ritocca le foto scattate dai fotografi ufficiali della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica pubblicando sul suo account Instagram quelle passate prima al ritocco.

Anche in questo caso la pagina Instagram Very Inutil People ha scovato le furbette di Photoshop e ha realizzato un video in cui si vede chiaramente che gli scatti pubblicati sugli account ufficiali delle ospiti di Venezia 79 sono state ritoccate rispetto a quelle originali. Nel filmato, insieme a Maja Malnar, Gaia e Nima Benati è finita anche Elisabetta Gregoraci.

