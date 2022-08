“Ciao ciao Mediaset…”. Elisabetta Gregoraci verso un nuovo inizio: chiamata bomba dalla Rai

Momento d’oro per Elisabetta Gregoraci, dopo aver trovato l’amore arriva anche la convocazione della Rai per un nuovo programma. A riportare l’indiscrezione è Dipiù Tv. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e mentre la vita lavorativa attende quella sentimentale corre. Il suo rapporto con Giulio Fratini sembra infatti essere definitivamente decollato. Classe 1992, di 12 anni più giovane di lei, rampollo di una famiglia estremamente nota. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, suo padre è il fondatore del noto brand Rifle.



Titolare di svariati Hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo ovvero un miliardo di euro circa. Probabilmente è proprio il padre a trasmettere a Giulio la sua passione per il mondo delle imprese. Giulio non è nuovo al mondo dello spettacolo: èè stato legato anche alla conduttrice Rai, Roberta Morise e che si vociferava avesse una storia con Aida Yespica.





Elisabetta Gregoraci, dopo l’amore arriva un nuovo programma



La Gregoraci e il manager sarebbero stati avvistati più volte insieme, anche in atteggiamenti inequivocabili al Twiga, il locale di Flavio Briatore e Daniela Santaché a Forte dei Marmi. Quanto al lavoro, la 42enne è stata al timone di Battiti live ma sogna il grande salto. Intervista dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, rispondendo a una domanda sul Festival di Sanremo, ha risposto così. (Leggi anche “Sono pronta”. Elisabetta Gregoraci e quel sogno mai abbandonato: la showgirl ci prova)



“Sarebbe una bella ciliegina sulla torta, se mai dovesse capitare”. Sempre nella stessa intervista aveva raccontato il motivo per il quale ha deciso di essere single. “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni. Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”.



Tornando al lavoro archiviato Battiti Live, che ha condotto per il quinto anno consecutivo su Italia Uno, Elisabetta Gregoraci è entrata nel cast di Nudi per la vita, nuovo format di Rai Due che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Per l’ex gieffina – stando a quanto scrive Di Più – si parlerebbe pure di una prima serata sulla Rai, al momento top secret.

