In questi giorni si è parlato tanto di Battiti Live, il concerto in onda in tv e registrato in Puglia. Conduttori di questa edizione: la meravigliosa Elisabetta Gregoraci, insieme ad Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Le serate musicali (che hanno preso a tutti gli effetti il posto del Festivalbar) saranno successivamente trasmesse su Canale 5 il prossimo mese. Ma attenzione, perché tra una hit e l’altra c’è anche modo di fare un po’ di gossip. Cosa è successo?

Siamo nel corso della terza puntata, dopo aver già ospitato Fedez con Orietta Berti, Annalisa ed Aka7even, Elisabetta Gregoraci ha annunciato il trapper Mr Rain, venuto alla ribalta sui mass media lo scorso anno durante il Grande Fratello Vip. Attenzione! Perché i più attenti di voi avranno già capito dove vogliamo arrivare. Ma a fare il pignolo è il conduttore Alan Palmieri che dice: “C’era stato un po’ di gossip tempo fa“, facendo un po’ indispettire Elisabetta Grecoraci che ha immediatamente replicato: “Sì, ma poverino!”.

E ancora: “Visto che hai tirato fuori questa cosa, diciamola: io sono una sua fan ed amo le sue canzoni. Io ho solo detto questo all’interno del gieffe ma è successa l’apoteosi, mi dispiace per lui“. Parliamo di un fatto capitato al GF Vip e come l’ha raccontata Elisabetta Grecoraci non è del tutto corretta.





Elisabetta Gregoraci e Mr. Rain

Perché se il nome di Mr Rain è uscito al Grande Fratello Vip non è certo perché lei ha esclamato “amo le sue canzoni”, ma perché il suo compagno di allora – tenuto nascosto fino a pochi mesi fa – le aveva mandato un aereo con una frase cantata da Mr Rain. I media così unirono i due puntini e titolarono: “L’uomo segreto di Elisabetta Gregoraci è Mr Rain“.

omg ora eligreg lo fa ucc1der3 pic.twitter.com/IT8nIdN00W June 29, 2021

Arrivò subito, all’epoca, la smentita dell’ex gieffina, anche perché Mr Rain non c’entrava nulla: l’uomo che le aveva mandato l’aereo non era il trapper, bensì il pilota Stefano Coletti a cui Elisabetta Gregoraci dedicava i celeberrimi colpetti sul petto. Ed eccoli insieme, dopo tanti misteri e tanto gossip… inutile!