Bufera su Elisabetta Gregoraci per una gaffe che ha commesso sul suo profilo social Instagram. Nonostante successivamente l’abbia corretto, gli utenti hanno subito notato quell’errore ritenuto imperdonabile e c’è anche chi ha utilizzato insulti pesanti nei suoi confronti. La showgirl originaria della Calabria non è però rimasta muta e ha inveito contro l’hater. Una guerra social che ha catalizzato tutta l’attenzione del web, anche se ci sono stati anche coloro che l’hanno difesa ritenendola una semplice disattenzione.

Elisabetta Gregoraci ha commesso questa gaffe inaspettata e immediatamente sono apparsi anche degli insulti poco carini. Polemiche sull’ex concorrente del GF Vip erano arrivate anche nei giorni scorsi perché è stata accusata di ritoccare le foto scattate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia e viene smascherata. Non è la prima volta che capita e infatti, solo pochi giorni fa, la pagina Instagram Very Inutil People ha pubblicato un altro video in cui mostra il prima e dopo di alcuni personaggi arrivati nella città lacustre per il Festival.





Elisabetta Gregoraci, gaffe e insulti per Frida Kahlo

Nelle scorse ore Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un paio di foto e ha corredato le stesse con una didascalia. Peccato però che ha compiuto una gaffe inavvertitamente, anche se presumibilmente si è potuto trattare anche di un semplice refuso. Ma alcuni hater hanno subito iniziato con gli insulti, infatti c’è chi le ha detto: “Caciottara eri, caciottara rimani”, “Pablo Bermuda”, “Questo post Frida vendetta”, “Non sai manco copiare le citazioni. Totalmente capra, adoro”. Ma lei ha subito risposto.

Nella didascalia ha scritto: “Se con un tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa”. E ha citato la grande pittrice Frida Kahlo, ma lei nel post ha scritto Grida Kahlo. A quel punto sono arrivati gli attacchi e lei ha perso letteralmente la pazienza: “Idiota sei, idiota rimani”. Quindi, non ha gradito affatto quelle critiche gratuite per una vicenda sicuramente non così grave. Come detto ad inizio articolo, poi Elisabetta Gregoraci ha corretto l’errore ma ormai era decisamente troppo tardi.

Frida Kahlo è stata una pittrice, originaria del Messico, nata nel 1907 e morta nel 1954. Una delle sue frasi più celebri è: “Pensavano che anche io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni”. Lei è anche stata la prima donna latinoamericana presente su un francobollo degli Stati Uniti d’America.

“Che figuraccia”. Elisabetta Gregoraci incastrata, pubblica una foto ma non si accorge del dettaglio