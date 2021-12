Un anno di corteggiamento e poi… La storia tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha sorpreso tutti, forse perfino i diretti interessati, fin dall’inizio. Quando la showgirl di Soverato si affacciò nella vita dell’imprenditore, infatti, era ben noto che quest’ultimo fosse uno scapolo ‘d’oro’, un tempo si sarebbe ‘impenitente’. Era il 2005 e Briatore veniva da un matrimonio e da storie con donne altrettanto avvenenti come Naomi Cambpell e Heidi Klum.

Ma Elisabetta, con il suo fascino mediterraneo e la sua carica di positività, è riuscita a far cedere le resistenze del manager che da Verzuolo, provincia di Cuneo, ha scalato posizioni su posizioni nel complicato mondo degli affari. La relazione tra i due vip è durata anni, prima il matrimonio, da favola of course, nel 2008 e poi due anni dopo anche un figlio, Nathan Falco. Purtroppo, però, qualcosa tra i due non ha funzionato e così dopo quasi 10 anni, nel 2017, è arrivata la parola fine su questa storia da copertina.

Da sempre sulla bocca di tutti Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno dato vita ad una delle storie d’amore più paparazzate degli ultimi decenni. Ma, pensate un po’, nessuno ancora conosce con esattezza le cifre dell’accordo dopo la separazione. Il settimanale Oggi confermò la rottura, rivelando che prima di Natale i due firmarono effettivamente l’accordo presso lo studio dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Milano. Ma niente dettagli. In ogni caso oggi, martedì 21 dicembre 2021, si torna a parlare prepotentemente di Elisabetta e Flavio.





Come una moderna favola il semplice fatto che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore siano tornati insieme per queste feste di Natale fa sognare i fan. È sempre Oggi a dare la notizia attraverso una foto della famiglia riunita in quello che rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per tanti italiani e non soltanto. Si tratta di un pranzo prenatalizio in quel di Roma. E, subito dopo, via allo shopping: “Sono molto contenta – dice Elisabetta – questi due giorni a Roma insieme alla mia famiglia hanno ricaricato le mie batterie. Ora corro per gli ultimi regali di Natale, quest’anno sono molto in ritardo”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme al figlio Nathan Falco. Nonostante la relazione tra i due sia naufragata malamente, l’amore per il frutto del loro amore è rimasto intatto. Certo per Eli non ci sono dubbi, fu lei stessa a spiegare al GF Vip la ragione della fine del matrimonio: “Mi trascurava, era sempre molto impegnato”. Ma il tempo sana tutte le ferite e così adesso la stessa conduttrice dice: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima”. Insomma difficile immaginare un ritorno di fiamma, ma per Nathan Falco, “IL MIO TUTTO” per Eli, la reunion (pre)natalizia è d’obbligo.