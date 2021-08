Chi è abituato a sognare, sono anni che immagina il ritorno di fiamma tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Anche se i due ex si mostrano spesso insieme, sempre con e per il loro unico Nathan Falco, l’ultima foto in cui sono soli ha letteralmente scatenato i fan.

Lo scatto è stato pubblicato dall’imprenditore, con una didascalia scritta da Briatore in persona: “Pranzo a Capri con Elisabetta Gregoraci”, ha scritto taggando EliGreg. La pulce nell’orecchio che tra loro possa essersi verificato un ritorno fiamma è stata inserita da loro stessi.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno partecipato insieme a un evento, e senza loro figlio, Nathan Falco, di 11 anni. Un evento in particolare ha solleticato la curiosità. L’imprenditore e la conduttrice di Battiti Live, durante la sera di sabato 31 luglio, hanno presenziato all’evento di LuisaViaroma e Unicef, organizzato sempre a Capri, luogo in cui è stata scattata la foto galeotta. Ma c’è di più.





Qualcuno presente all’evento ha raccontato che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non si fossero mai staccati e che abbiano fatto la loro entrata in scena mano nella mano. La conduttrice ha sempre negato che ci potesse essere la possibilità di recuperare il matrimonio, ma nelle scorse ore la speranza si è riaccesa.

Con Flavio Briatore che ha pubblicato uno scatto insieme a lei a Capri e poi l’entrata trionfale all’evento Unicef, affrontata mano nella mano senza remora alcuna, i romanticoni non smettono di crederci. Insomma, voi a che fazione appartenete? Team ‘famiglia riunita’ oppure ‘Gregoraci libera’?!