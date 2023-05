I fan di Elga Enardu si sono subito preoccupati, in seguito alla notizia legata ad una sua operazione chirurgica. Ad annunciare di essere finita sotto i ferri è stata la stessa influencer, che ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a compiere questo passo necessario. Si è anche potuto apprendere non solo il motivo dell’intervento, ma anche quali siano attualmente le sue condizioni di salute, dopo quanto fatto dai medici poco tempo fa.

Dunque, Elga Enardu si è sottoposta a questa operazione che non poteva più essere rinviata, come ha fatto intuire lei stessa. Si era accorta che ormai qualcosa non andasse più come previsto, quindi intervenire chirurgicamente era la decisione migliore da prendere. Ha anche pubblicato una foto che la immortala mentre è a letto, subito dopo l’evento. E andiamo a vedere insieme cosa le è successo e come sta adesso.

Elga Enardu si è sottoposta ad un’operazione: come sta

Entrando nei dettagli di quanto accaduto, la sorella di Serena, Elga Enardu, ha raccontato così la sua operazione sui social: “Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche, parlo principalmente della posizione areolare, per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore”.

Dunque, l’ex Uomini e Donne ha fatto un ritocchino al seno. E ha poi aggiunto, prima che si sottoponesse all’intervento: “La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì. Una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento”. E, una volta uscita dalla sala operatoria, ha svelato quali siano le sue attuali condizioni fisiche.

Elga ha chiuso così l’argomento operazione: “Sto benissimo. Volevo ringraziare tutti ma soprattutto l’equipe fantastica che si è presa cura di me. Sono come nuova, preparo le ultime cose prima delle dimissioni. Volevo ringraziare di cuore infermieri e anestesista, mia mamma, Diego e tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa esperienza”. Per fortuna è tutto andato per il verso giusto.