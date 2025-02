“La situazione è questa”. Clizia Incorvaia rompe il silenzio e aggiorna i fan sulle condizioni di salute di sua suocera, Eleonora Giorgi. Un messaggio carico di emozione, condiviso sui social, arriva mentre l’attrice continua la sua battaglia contro il tumore al pancreas. Un aggiornamento che giunge dopo l’annuncio choc di Barbara Palombelli, che nei giorni scorsi ha commosso il pubblico di Forum rivelando che la Giorgi “sta per lasciarci”.

L’attrice, da settimane ricoverata in una clinica romana, sta affrontando la terapia del dolore, basata su morfina e cortisone. Pochi giorni fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato apertamente delle sue condizioni: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno. Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.

Eleonora Giorgi, il messaggio commovente sui social della nuora Clizia Incorvaia

Parole struggenti, che hanno scosso il pubblico e generato una grande ondata di affetto. A intervenire ora è Clizia Incorvaia, compagna di Paolo Ciavarro e nuora dell’attrice, che ha voluto condividere un pensiero per la suocera in un momento così delicato. Nonostante il dolore e l’apprensione, Clizia ha dovuto lasciare Roma per lavoro e ha spiegato la sua scelta in un lungo post su Instagram.

“Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro – scrive Clizia -. Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera e di mio marito, che fanno sempre il tifo per me! Sarò l’inviata per Gente alla Milano Fashion Week. Certo, sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una ‘nuvola rosa’, come mi chiama Ele, per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita”.

Un messaggio che non è passato inosservato, raccogliendo il sostegno di tantissimi follower, che hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia in questo momento così difficile. Anche Paolo Ciavarro, nonostante il dolore, ha trovato la forza di partecipare alla diretta di Forum, dove Barbara Palombelli ha voluto dargli un caloroso abbraccio e un messaggio di sostegno