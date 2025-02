Un momento di profonda emozione ha segnato l’anteprima della puntata odierna di Forum, quando Barbara Palombelli ha annunciato in diretta che Eleonora Giorgi sta per lasciarci. Con accanto Paolo Ciavarro, la conduttrice ha condiviso la notizia con il pubblico, lasciando tutti senza parole.

L’attrice, che da circa due anni sta combattendo contro un tumore al pancreas, ha ricevuto sin dall’inizio della sua battaglia un’ondata di affetto da parte dell’Italia intera. Tuttavia, negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate e attualmente si trova ricoverata in una clinica romana, dove sta affrontando la terapia del dolore.

“Eleonora Giorgi ci sta lasciando”. L’annuncio choc di Barbara Palombelli in diretta

La conduttrice, visibilmente commossa, ha dichiarato: “Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. Oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, generando un’ondata di solidarietà e affetto nei confronti di Eleonora Giorgi. Il pubblico, profondamente toccato, ha manifestato la propria vicinanza all’attrice e alla sua famiglia.

Pochi giorni fa, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la stessa Eleonora ha raccontato con sincerità il suo stato di salute: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno. Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.

Le sue parole, cariche di coraggio e consapevolezza, hanno commosso profondamente i suoi fan e il pubblico italiano, che continua a sostenerla con messaggi di affetto e vicinanza. La sua forza e dignità di fronte alla malattia rimangono un esempio di grande umanità e resilienza.