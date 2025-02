Grave lutto nel mondo della televisione e del cinema. Si è spento un grande professionista, infatti il suo nome era legato a serie e film indimenticabili. Una bruttissima malattia se l’è purtroppo portato via per sempre, generando un dolore inimmaginabile per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Il mondo del cinema e della televisione è in lutto per la scomparsa di Roberto Orci, sceneggiatore e produttore di grande successo. Orci è morto il 25 febbraio 2025 nella sua casa di Los Angeles a causa di una grave insufficienza renale, come confermato da Variety. Aveva 51 anni.

Cinema e televisione in lutto: il noto produttore morto a 51 anni

Non solo cinema: il talento di Orci si è distinto anche nel mondo della televisione. Nel 2010, con Kurtzman, ha sviluppato il reboot di Hawaii Five-0, serie che ha superato i 200 episodi. Tra le sue creazioni più note si annoverano anche Sleepy Hollow e Fringe, entrambe trasmesse su Fox e acclamate dal pubblico.

Roberto Orci ha studiato alla Crossroads School di Los Angeles, dove ha incontrato Alex Kurtzman. Da quel momento è nata una collaborazione professionale duratura, che ha dato vita a innumerevoli progetti di successo. I due hanno lavorato insieme allo script di Hercules: The Legendary Journeys e alla serie cult di J.J. Abrams Alias. Nel 2014, tuttavia, hanno annunciato la fine della loro collaborazione nel cinema, pur continuando a lavorare separatamente nel settore.

Negli ultimi anni, la vita di Orci è stata segnata da gravi accuse. Nell’agosto 2024, l’attrice Adele Heather Taylor, sua moglie, lo ha denunciato per violenza domestica e aggressione sessuale. In tribunale, la donna ha dichiarato di essere stata vittima di ripetuti episodi di violenza da parte del marito. Orci, dal canto suo, ha ribattuto accusando Taylor di averlo manipolato durante la sua lotta contro l’alcolismo e di averlo più volte aggredito.

Sallie Hofmeister, portavoce di Orci, ha difeso la posizione dello sceneggiatore dichiarando: “La richiesta della signora Taylor è un tentativo di ritorsione contro suo marito con accuse inventate dopo che lui ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lei, ha chiesto il divorzio e l’ha citata in giudizio a giugno per aggressione, percosse e abuso finanziario nei suoi confronti quando era vulnerabile e cercava di farsi curare per l’alcolismo”.

Nonostante le vicende personali, il contributo di Roberto Orci all’industria dell’intrattenimento rimane innegabile. Il suo lavoro ha influenzato il cinema d’azione e di fantascienza degli ultimi due decenni, lasciando un’impronta significativa su alcune delle saghe più amate dal pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i fan e i colleghi che hanno lavorato con lui nel corso degli anni.