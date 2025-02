Dolore immenso per gli amanti della televisione. Un lutto ha colpito il piccolo schermo, infatti una grande attrice è morta. A confermare la tragica notizia del suo decesso è stato il figlio della donna. Quest’ultima era ricoverata da più di un anno all’interno di una struttura per problemi di salute. La sua dipartita è avvenuta in modo naturale, lasciando un vuoto incolmabile.

I suoi ruoli sono passati senz’altro alla storia della televisione, ora costretta a fare i conti con questo lutto devastante. Lei è stata volto di diverse soap opera, tra le quali Ai confini della notte, Another World e Somerset. Ma è ricordata anche per General Hospital, infatti qui interpretava il personaggio della signora Van Gelder. Poi è stata pure la dottoressa Lisa Helman in Quando si ama. Ma la sua carriera professionale è stata anche caratterizzata da altri successi.

Leggi anche: Cinema in lutto per la scomparsa dell’attore, protagonista di uno dei capolavori del grande schermo





Televisione in lutto, morta l’attrice di Dallas ed Ellen

A morire è stata Alice Hirson, che aveva 95 anni. La televisione è in lutto perché perde una figura di rilievo. Era infatti stata protagonista della serie tv Dallas, dove era Mavis, mentre nella sitcom di Abc, Ellen, era la mamma del personaggio di Ellen DeGeneres. Era nota anche nel mondo del cinema, infatti ha preso parte al film Soldato Giulia agli ordini, in cui era la moglie del colonnello Thornbush.

Tornando a Dallas, è stata protagonista in ben 26 episodi, infatti l’attrice Alice Hirson ha lavorato lì per diverso tempo. La serie è stata trasmessa dal 1982 al 1988. Era nata negli Stati Uniti, nella città di New York, il 10 marzo del 1929. Ha usato il cognome del suo primo marito, Roger O. Hirson.

Muere Alice Hirson, conocida por su papel en la serie «Dallas» https://t.co/j4ovpVYj7Y pic.twitter.com/HVOICQTDWn — Paula Andrea Pérez Jiménez (@PulaAPerezJime) February 21, 2025

Dal 1985 al 2005, anno in cui è morto il coniuge, Alice Hirson è stata unita in matrimonio con l’attore Stephen Elliott. Parlando degli ultimi suoi lavori, nel 2006 aveva recitato nel film The Lost, mentre dal 2008 al 2012 aveva lavorato nella serie tv La vita segreta di una teenager americana.