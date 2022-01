“Io il sesso”. Eleonora Giorgi lo ha voluto proprio dire: “Mi sembra giusto così”

Mai così privata Eleonora Giorgi. L’attrice italiana ha raggiunto ormai i 68 anni di età, ma si è voluta soffermare su un tema che per molti è ancora un tabù, ma che per lei invece non lo è affatto, ovvero il sesso. Ha risposto senza alcun tipo di problema alle domande del giornalista di ‘Novella 2000’ ed è venuta fuori una rivelazione clamorosa, che in pochi forse si aspettavano di sentire dalla mamma di Paolo Ciavarro. E chissà a riguardo cosa ne pensa il figlio, che avrà sicuramente letto l’intervista.

Recentemente Eleonora Giorgi ha dichiarato sempre sul lato personale: “Ho avuto uno choc a un certo punto: avendo avuto due figli (il primogenito è Andrea Rizzoli, avuto nel 1980) a 11 anni di distanza, mi sono ritrovata a fare la madre per 32 anni ininterrottamente. E quando Paolo, in anticipo sui tempi, è uscito di casa, non ero preparata; è stato scioccante più di qualsiasi divorzio. E quindi ho avuto la voglia di trovare qualcosa che mi distraesse: tornare esattamente alle origini, a Roma”.

Prima di dirvi tutto sulle sue dichiarazioni sul sesso, Eleonora Giorgi ha anche toccato più in generale il tema invecchiamento: “Sono un’esteta, la decadenza fisica è un orrore, soprattutto se l’anima rimane pura ed è avvolta in un involucro che non le corrisponde. I traguardi della chirurgia estetica sono stati tra i più lodevoli raggiunti dall’uomo contemporaneo, offrono una menzogna della quale io personalmente non mi vergogno di essermi avvalsa, sottoponendomi ad un lifting. Perché vestire quel raccapriccio cui il tempo vuole condannarci?”, si è chiesta.





Eleonora Giorgi si è poi concentrata sui suoi 68 anni: “La mia età è bellissima e mi irrita l’idea di non arrivarci in forma impeccabile – ha aggiunto a ‘Novella 2000’ -. Sembra che la vita si beffasse di me nel donarmi le consapevolezze di cui avevo bisogno sottraendomi il vigore che avevo prima di raggiungerle”. E il sesso? Non ha alcuna intenzione di metterselo alle spalle, anzi, è pronta a trovare ancora un altro partner e a fare tutto ciò che è possibile fare. Quindi, non ha voglia di restare single ancora a lungo.

Queste le considerazioni di Eleonora Giorgi sugli aspetti sessuali: “Se sono stata un sex symbol, non intendo ora abdicare il ruolo perché ho 68 anni. Trovo ingiusto che una donna della mia età debba arrendersi all’idea che il sesso non sia più affare suo. Sono aperta alla possibilità – ha chiosato a ‘Novella 2000’ – di innamorarmi ancora e di lasciarmi travolgere dalla passione e dal tormento”.