Eleonora Daniele e la figlia Carlotta si stanno godendo le vacanze per il nuovo anno in montagna. Anche per la conduttrice è tempo di relax e insieme alla famiglia sta trascorrendo qualche giorno in montagna, sulla neve dalla conduttrice tanto amata.

Eleonora Daniele ha pubblicato un paio di scatti che la ritraggono sorridente insieme alla figlia Carlotta e al marito Giulio Tassoni. E i fan della giornalista 46enne e conduttrice di Storie Italiane hanno avuto modo quanto Carlotta stia crescendo. Ed effettivamente è una bambina bellissima e sorridente.

Eleonora Daniele e la figlia Carlotta, la rara foto insieme

Eleonora Daniele aveva desiderato tanto la figlia Carlotta. Il 25 maggio 2020 è diventata mamma per la prima volta e da quel giorno la sua vita è cambiata. Carlotta è frutto dall’amore con il marito Giulio Tassoni, imprenditore romano che opera nel settore della cosmesi, sposato dopo 16 anni di fidanzamento.

“Eccoti qui amore mio. È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg! La più grande emozione della mia vita”, aveva scritto sui social Eleonora Daniele annunciando la nascita della figlia Carlotta.

Eleonora Daniele si gode la figlia Carlotta e come raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, oggi si sente piena di vitalità e forza: “Più si va avanti più ci si aggrappa alla vita ed essere diventata mamma tardi mi ha dato uno sprint in più: mi sento ringiovanita. È una cosa psicologica, devi essere forte perché tua figlia è piccola e per starle accanto devi avere l’energia, anche fisica, e volerti bene, curarti, così il tuo corpo reagisce meglio”, ha spiegato la conduttrice di Storie Italiane.